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Apartamentos en venta en Grad Zadar, Croacia

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Zadar
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47 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 293 m²
En uno de los distritos más exclusivos de Zadar, a solo setenta metros del mar y cerca de la…
$1,97M
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Experimente lo mejor de Dalmatian viviendo en esta exclusiva villa urbana con sólo seis apar…
$1,18M
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Experimente lo mejor de Dalmatian viviendo en esta exclusiva villa urbana con sólo seis apar…
$1,82M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Experimente lo mejor de Dalmatian viviendo en esta exclusiva villa urbana con sólo seis apar…
$1,83M
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Apartamento 3 habitaciones en Kozino, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kozino, Croacia
Dormitorios 3
Área 103 m²
Descripción del sitio: En una zona tranquila y buscada de Kozhino, a sólo 50 metros del mar,…
$479,527
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Apartamento en Grad Zadar, Croacia
Apartamento
Grad Zadar, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Número de plantas 3
Studio Apartment 21 m², Višnjik, Zadar A studio apartment with an area of 21 m² is located o…
$88,572
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
En uno de los distritos más exclusivos de Zadar, a solo setenta metros del mar y cerca de la…
$904,998
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Experimente lo mejor de Dalmatian viviendo en esta exclusiva villa urbana con sólo seis apar…
$1,17M
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Experimente lo mejor de Dalmatian viviendo en esta exclusiva villa urbana con sólo seis apar…
$1,57M
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
In a peaceful location, 350 meters from the sea, lies a modern residential complex consistin…
$378,081
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
En uno de los distritos más exclusivos de Zadar, a solo setenta metros del mar y cerca de la…
$784,891
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Piso 1/3
Apartamento familiar de cuatro dormitorios, €2.643/m², 1.er piso, 87 m², bergantín Bili, Zad…
$254,645
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Piso 1/2
I26820 Ulica Hrvatskog sabora bb
$487,148
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Apartamento en Petrcane, Croacia
Apartamento
Petrcane, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
One-bedroom apartment, 54m2, terrace, pool – Petrčane In the town of Petrčane, just about 20…
$193,752
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Apartamento en Petrcane, Croacia
Apartamento
Petrcane, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 1
One-bedroom apartment, 54.35m2, terrace, pool – Petrčane In the town of Petrčane, just about…
$193,752
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Apartamento 3 habitaciones en Petrcane, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Petrcane, Croacia
Habitaciones 3
Área 140 m²
Piso 2
Penthouse, 140.18m2, Terrace, Pool – Petrčane, 140.18m2 In the town of Petrčane, just 200 me…
$498,219
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Apartamento 3 habitaciones en Kozino, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kozino, Croacia
Habitaciones 3
Área 135 m²
Número de plantas 3
Apartment with pool, 135 m2, modern new building, 100 m from the sea, Kožino The apartment i…
$487,061
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Piso 3/4
FOR SALE, APARTMENT, ZADAR, CLOSE TO THE CENTER – MARASKA PARK, MIROSLAVA KRLEŽE, 3 bedrooms…
$354,289
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Apartamento 2 habitaciones en Petrcane, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Petrcane, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Two-bedroom apartment, 63.05m2 – Terrace, Pool – Petrčane In the town of Petrčane, just abou…
$215,895
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Habitaciones 3
Área 137 m²
Piso 2/2
I26819 Ulica Hrvatskog sabora bb
$941,081
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Apartamento en Grad Zadar, Croacia
Apartamento
Grad Zadar, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 7/8
In a well-maintained building on Bulevar in Zadar, we are selling a two-bedroom apartment wi…
$203,716
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/3
In the very center of Zadar, in a building overlooking the Donat and Forum, there is a three…
$243,574
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 206 m²
Número de plantas 2
New construction, two-bedroom apartment with pool, 206 m2, Bili brig, Zadar On the ground fl…
$553,577
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Apartamento en Grad Zadar, Croacia
Apartamento
Grad Zadar, Croacia
Área 69 m²
Piso 1/2
I26818 Ulica Hrvatskog sabora
$376,432
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Apartamento en Petrcane, Croacia
Apartamento
Petrcane, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 1/3
Apartment with resort amenities, first row to the sea In the town of Petrčane, in the first …
$498,219
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Habitaciones 3
Área 84 m²
Piso 1
Zadar, Brodarica, 2BDR exclusive apartment, top position, near sea, parking, elevator, deliv…
$360,100
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Apartamento 3 habitaciones en Kozino, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kozino, Croacia
Habitaciones 3
Área 108 m²
Piso 1/3
Three-room apartment with a terrace, 108 m2, sea view, 100m to the sea, Kožino The apartment…
$400,269
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 3
Four-bedroom family apartment with a garden, 90 m2, Bili brig, Zadar On the ground floor of …
$269,038
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 2/2
Two-room apartment, newly built, 100 m2, Bili brig, Zadar On the first floor of the building…
$398,575
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Apartamento en Grad Zadar, Croacia
Apartamento
Grad Zadar, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Número de plantas 4
Apartment/Business space, 35 m2, Bili brig, Zadar On the ground floor of the building there …
$105,180
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Tipos de propiedades en Grad Zadar

2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Grad Zadar, Croacia

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