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Apartamentos en venta en Grad Porec, Croacia

estudios
12
3 habitaciones
7
4 habitaciones
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29 propiedades total found
Estudio 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Estudio 3 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
In the city of Poreč, a modern urban residential complex is located, consisting of a total o…
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Estudio 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
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Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
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Estudio 4 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Estudio 4 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 166 m²
In the city of Poreč, a modern urban residential complex is located, consisting of a total o…
$724,722
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Estudio 4 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Estudio 4 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 166 m²
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Estudio 4 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Estudio 4 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 166 m²
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Estudio 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Estudio 3 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
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Área 122 m²
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Melrose VillasMelrose Villas
Estudio 4 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Estudio 4 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 166 m²
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Estudio 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Estudio 3 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
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Estudio 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
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Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
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Área 126 m²
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Estudio 4 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Estudio 4 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 166 m²
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Estudio 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Estudio 3 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
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Estudio 4 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Estudio 4 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 166 m²
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Apartamento 4 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Located in a quiet neighborhood within the municipality of Poreč, close to the well-known Ma…
$745,827
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Número de plantas 2
For sale: a beautiful first-floor apartment located in a quiet and charming environment, sur…
$545,867
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Piso 2/2
ISTRIA, POREČ – Spacious apartment with a gallery near the city In Poreč, in a quiet street,…
$398,575
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Área 91 m²
Piso 1/2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, near the beac…
$381,968
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Área 99 m²
Número de plantas 2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, near the beac…
$393,040
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Apartamento 5 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 5
Área 236 m²
Piso 2/2
ISTRIA, POREČ – Apartment with sea view, garage in the center of Poreč This beautiful pentho…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Área 96 m²
Piso 1/2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, close to the …
$386,397
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Número de plantas 2
This charming apartment is located on the ground floor and will consist of a living room, di…
$285,325
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 1/2
This charming apartment is located on the first floor and will consist of a living room, din…
$292,721
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Número de plantas 2
This charming apartment is located on the ground floor and will consist of a living room, di…
$285,325
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Área 92 m²
Número de plantas 2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, near the beac…
$401,897
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 1
ISTRIA, POREČ – Superb apartment on the ground floor with a garden An apartment for sale on …
$380,584
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Área 64 m²
Número de plantas 1
ISTRIA, POREČ – Superb apartment on the ground floor with a garden Apartment for sale on the…
$408,263
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Apartamento en Grad Porec, Croacia
Apartamento
Grad Porec, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 2/4
ISTRIA, POREČ – Apartment in a modern building in an attractive location UNDER CONSTRUCTION …
$275,838
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 3
Área 128 m²
Piso 1/1
ISTRIA, POREČ – Spacious apartment with sea view An apartment with a roof terrace with a bea…
$741,793
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Porec, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Porec, Croacia
Habitaciones 2
Área 174 m²
Piso 2/2
ISTRIA, POREČ – Apartment on the ground floor with a garden in a new building, close to the …
$747,329
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Apartamento en Grad Porec, Croacia
Apartamento
Grad Porec, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 2/3
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Apartment 200 meters from the sea For sale is a nice house lo…
$126,216
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