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Apartamentos en venta en Grad Vodice, Croacia

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2 habitaciones
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3 habitaciones
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23 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Srima, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Srima, Croacia
Dormitorios 3
Área 236 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos un nuevo apartamento de lujo en una ubicación excepcional …
$776,376
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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Apartamento 3 habitaciones en Srima, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Srima, Croacia
Dormitorios 3
Área 264 m²
Descripción del objeto: En la segunda fila del mar, justo al lado de la hermosa playa de gui…
$857,955
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Nils Ott Real Estates
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Apartamento 2 habitaciones en Srima, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Srima, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 2/2
Two-Bedroom Apartment in Srima with Terrace, 43.98 m2 Located in Srima, a neighborhood near …
$155,002
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
La villa C consta de un total de cuatro unidades: un apartamento con piscina privada en la p…
$751,187
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Apartamento en Grad Vodice, Croacia
Apartamento
Grad Vodice, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 1/3
FOR SALE, APARTMENT, VODICE, 30 m2 An apartment is for sale in the historic old town of Vodi…
$114,037
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 2
Área 81 m²
Piso 2/2
Two-bedroom apartment in Vodice with sea view, new building, 81.11 m2 A two-room apartment i…
$365,361
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Descubra su lugar de vacaciones ideal en el corazón de Dalmacia! A sólo 60 metros del mar cr…
$590,117
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Descubra su lugar de vacaciones ideal en el corazón de Dalmacia! A sólo 60 metros del mar cr…
$452,200
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
Los lujosos y modernos edificios residenciales están a la venta en una zona tranquila del as…
$1,21M
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 3
Área 139 m²
Piso 1/2
Three-room apartment in Vodice with sea view, new construction, 138.83 m2 A spacious three-r…
$531,434
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Número de plantas 2
Luxury apartment in a new building, Vodice, 85.52 m2 The apartment in Vodice is located on t…
$276,788
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Los lujosos y modernos edificios residenciales están a la venta en una zona tranquila del as…
$415,937
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 2
Área 97 m²
Piso 2/2
Two-room apartment in Vodice with sea view, new building, 97.07 m2 A three-room apartment in…
$509,291
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Descubra su lugar de vacaciones ideal en el corazón de Dalmacia! A sólo 60 metros del mar cr…
$539,261
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 2
Área 95 m²
Piso 1/1
Two-bedroom apartment with galleries and a large terrace in Vodice A spacious and bright apa…
$243,574
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Los lujosos y modernos edificios residenciales están a la venta en una zona tranquila del as…
$631,384
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 3
Área 107 m²
Número de plantas 1
Two residential units in one, Vodice, 106.96 m² In the heart of a peaceful neighborhood in V…
$243,574
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Descubra su lugar de vacaciones ideal en el corazón de Dalmacia! A sólo 60 metros del mar cr…
$544,034
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Los lujosos y modernos edificios residenciales están a la venta en una zona tranquila del as…
$1,21M
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Los lujosos y modernos edificios residenciales están a la venta en una zona tranquila del as…
$434,779
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 2
Área 97 m²
Piso 1/2
Two-room apartment with sea view, Vodice, new building, 97.11 m2 The two-room apartment in V…
$387,504
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Descubra su lugar de vacaciones ideal en el corazón de Dalmacia! A sólo 60 metros del mar cr…
$753,713
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Descubra su lugar de vacaciones ideal en el corazón de Dalmacia! A sólo 60 metros del mar cr…
$503,690
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