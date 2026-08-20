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Apartamentos en venta en Nin, Croacia

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Apartamento en Nin, Croacia
Apartamento
Nin, Croacia
НОВОСТРОЙКА 100 м ОТ  МОРЯ город НИН Р анняя стадия строительства . 📍 Тихая локаци…
$294,851
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Apartamentos multinivel en Nin, Croacia
Apartamentos multinivel
Nin, Croacia
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Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 89 m²
Piso 2/2
Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
$498,219
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 89 m²
Número de plantas 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Apartamento en Nin, Croacia
Apartamento
Nin, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
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Piso 1/2
One-Bedroom Apartment in New Building with Sea View, Nin, For Sale The apartment consists of…
$220,324
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Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 104 m²
Número de plantas 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A1 In the peaceful par…
$420,718
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 109 m²
Número de plantas 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A4 In the tranquil par…
$437,326
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Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
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Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
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Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 111 m²
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Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment B4 In the tranquil par…
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Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
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Nin, Croacia
Habitaciones 2
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Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Apartamento en Nin, Croacia
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Piso 1/2
One-Bedroom Apartment in New Building with Sea View, Nin, For Sale The apartment consists of…
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Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 105 m²
Número de plantas 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B1 In the peaceful par…
$420,718
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Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Habitaciones 2
Área 106 m²
Número de plantas 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A2 In a peaceful part …
$420,718
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Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
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Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A3 In the tranquil par…
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