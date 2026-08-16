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Apartamentos en venta en Pola, Croacia

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2 habitaciones
4
3 habitaciones
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25 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Pola, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
PULA  Apartment99m2auf2EtagenmitgrosserTerrasse&Balkoninruhiger
$370,238
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Apartamento 1 habitacion en Pola, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Pola, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Número de plantas 5
ID CODE: 123-54
$187,855
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pola, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 3
ID CODE: 123-53
$449,713
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
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Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pola, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
PULA – STINJAN Algunos nuevos apartamentos, de unos 50m2 a 55m2 – listos para usar en primav…
$172,970
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Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pola, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
PULAApartamento 60m2 cerca de Arena – Renovado & Amueblado & con jardínISTRIA – CROATIAHay a…
$217,714
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Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pola, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
PULA 86m2 nuevo apartamento con 30m2 balcón – ROLLSTUHLGERECHTER WohnungseinANGISTRIA – CROA…
$322,155
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pola, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 2/3
Pula, Monvidal, beautiful apartment of 62 m2 for sale on the 2nd floor of a building in a so…
$276,788
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Apartamento 3 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Pola, Croacia
Habitaciones 3
Área 87 m²
Número de plantas 2
Istria, Pula, en una ubicación muy solicitada, a sólo 1,5 km del centro de la ciudad, hay un…
$315,539
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Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pola, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 2
Pula, Nova Veruda, just a few minutes from the city center, in an extremely frequent and sou…
$204,823
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Apartamento 3 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Pola, Croacia
Habitaciones 3
Área 112 m²
Piso 2/2
Istria, Pula, in a sought-after location, only 1.5 km from the city center, there is a newly…
$400,790
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Apartamento en Pola, Croacia
Apartamento
Pola, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 1/3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$456,009
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Apartamento 4 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
PULA100m2 K PulK apartamento en el centro & 100m al marISTRIA – CROATIAEl apartamento está s…
$290,150
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Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pola, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 1/2
Istria, Pula: An apartment is for sale in a high-quality new building in an attractive locat…
$230,288
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Apartamento en Pola, Croacia
Apartamento
Pola, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 3
Istria, Pula: An apartment is for sale in Pula, located in a residential building with an en…
$205,931
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Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pola, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Número de plantas 3
Istria, Pula: For sale is an apartment in Pula, located in a residential building with an en…
$309,449
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Apartamento 3 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
pula
$363,061
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Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pola, Croacia
Habitaciones 2
Área 69 m²
Número de plantas 1
Istria, Pula, two one-room apartments for sale in the center of Pula, ideal for living or in…
$264,610
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Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pola, Croacia
Habitaciones 2
Área 98 m²
Piso 1/1
Istria, Pula – Apartment for Sale on the First Floor with a Ground Floor Apartment, Close to…
$213,681
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Apartamento en Pola, Croacia
Apartamento
Pola, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$451,608
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Ático Ático 3 habitaciones en Pola, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
pula
$287,479
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Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pola, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 2
Istria, Pula, en una ubicación privilegiada, a solo 1,5 km del centro de la ciudad, hay un e…
$210,359
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Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pola, Croacia
Habitaciones 2
Área 105 m²
Piso 1/1
Istria, Pula, apartment for sale in a new building in an excellent, sought-after location cl…
$451,719
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Apartamento 3 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Pola, Croacia
Habitaciones 3
Área 105 m²
Número de plantas 3
Istria, Pula, a luxury new building is for sale located between the famous Verudela peninsul…
$904,489
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Apartamento 3 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Pola, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 2/2
Pula, Nova Veruda, just a few minutes from the city center, in an extremely frequent and sou…
$339,433
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Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pola, Croacia
Habitaciones 2
Área 93 m²
Número de plantas 2
Istria, Pula, en una ubicación muy solicitada, a sólo 1,5 km del centro de la ciudad, hay un…
$337,682
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Parámetros de las propiedades en Pola, Croacia

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