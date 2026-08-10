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Apartamentos en venta en Zagreb, Croacia

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3 habitaciones
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473 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Zagreb, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Local comercial con una superficie de 107,7 m2 están en venta en el mismo centro de Zagreb e…
$610,933
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Are you looking for a modern, high-quality, and energy-efficient home in a peaceful part of …
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Are you looking for a modern, high-quality, and energy-efficient home in a peaceful part of …
$327,451
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
For sale is a modern penthouse with a panoramic view of the city, located in a new building,…
$608,096
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Apartamento 4 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Piso 1/2
I25462 Požarinje
$528,998
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Are you looking for a modern, high-quality, and energy-efficient home in a peaceful part of …
$339,349
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Apartamento 5 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 5
Área 200 m²
I25997 Bukovac
$653,221
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Apartamento 4 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Piso 2/2
I27353 Zajčeva
$365,361
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Are you looking for a modern, high-quality, and energy-efficient home in a peaceful part of …
$335,988
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Apartamento 2 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 4/4
-SALE, APARTMENT, Trešnjevka north, Trakoščanska street, 4-room, gross area 95m2, (apartment…
$354,289
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Apartamento 4 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 4
Área 225 m²
Número de plantas 2
SALE, FLAT, Center, Vinogradska cesta, 4-bedroom, excellent, total area 218m2, net area 154m…
$663,185
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Apartamento 3 habitaciones en Lucko, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Lucko, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Número de plantas 3
I28975 Podbrežje X
$236,920
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Apartamento 4 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
www.biliskov.com ID: 14848Zagreb, Bukovac GornjiUn amplio y luminoso apartamento de cuatro h…
$397,947
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Número de plantas 4
I25596 Katalinić Jeretova
$349,862
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 3
Área 83 m²
Piso 1/2
I26982 Ive Serdara
$287,861
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Apartamento en Zagreb, Croacia
Apartamento
Zagreb, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 1/2
I29364 Lucas Stiplošeka
$160,537
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 3
Área 135 m²
Número de plantas 1
I26904 Šemovečka
$276,777
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Apartamento 2 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 4/4
I27533 Tuškanova
$243,574
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Apartamento 5 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 5
Área 205 m²
Piso 2/3
I24315 Vranićeva
$476,076
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Apartamento en Zagreb, Croacia
Apartamento
Zagreb, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1/3
I24912 Klanječka
$156,341
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Apartamento en Zagreb, Croacia
Apartamento
Zagreb, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Número de plantas 2
I28829 Nadvina
$275,682
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Apartamento 5 habitaciones en Lucko, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Lucko, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
www.biliskov.com ID: 15149 Zagreb, Siget Un amplio ático de cinco habitaciones con una super…
$460,235
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Apartamento 2 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 2
Área 100 m²
Número de plantas 7
I28964 Božidara Magovca
$332,146
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Apartamento 4 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 4
Área 95 m²
Número de plantas 2
I25074 Jukićeva
$298,931
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Apartamento 2 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 4/5
I28312 Križanićeva
$188,217
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Apartamento 2 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 2
Área 93 m²
Piso 2/2
I28707 Španovićeva
$298,931
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Apartamento 2 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
www.biliskov.com ID: 15302 Trnje, calle Vukovarska Este hermoso y luminoso apartamento de do…
$322,972
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Center, Cvjetni trg Un hermoso ático de tres habitaciones de lujo con una superficie total d…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 4/4
I26955 Ulica Hrvatskog sokola
$387,493
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 3
Área 129 m²
Número de plantas 2
I26580 Gundulićeva
$620,007
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Parámetros de las propiedades en Zagreb, Croacia

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