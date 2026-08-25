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Apartamentos en venta en Roviño, Croacia

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23 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Roviño, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
ID CODE: 134-144
$1,00M
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Apartamento 4 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Roviño, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 3
ID CODE: 134-81
$661 748
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Apartamento 3 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Número de plantas 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B1, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
$458 362
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Piso 1/2
Istria, Rovinj: Apartment S7 for sale in a luxury residential building located just 500 mete…
$1,37M
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Apartamento 3 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 3
Área 109 m²
Número de plantas 2
Istria, Rovinj: A three-bedroom apartment is for sale on the ground floor of a residential b…
$752 864
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Apartamento 3 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 3
Área 112 m²
Número de plantas 1
Do you want to enjoy luxury, comfort and proximity to the sea? We present to you a unique op…
$686 601
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Apartamento 2 habitaciones en Rovinjsko Selo, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Rovinjsko Selo, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Número de plantas 2
Istria, Rovinjsko Selo: Apartment of 64 m² for Sale in Rovinjsko Selo, located on one floor,…
$222 367
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Apartamento 4 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Número de plantas 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
$508 184
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Apartamento 2 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Número de plantas 2
Istria, Rovinj: Apartment S2 for sale in a luxury residential building located just 500 mete…
$1,52M
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Apartamento 3 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B3, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
$469 433
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Apartamento en Roviño, Croacia
Apartamento
Roviño, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 5/5
Istria, Rovinj, two-room apartment with a sea view, total area 71 m², of which 60 m² is livi…
$354 289
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Apartamento 2 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 132 m²
Piso 2/2
Istria, Rovinj: Apartment S12 for sale in a luxury residential building located just 500 met…
$1,45M
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Apartamento 4 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 4
Área 210 m²
Piso 1/1
A unique opportunity for sale in Rovinj – a two-story apartment on the first floor with a wo…
$1,16M
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Apartamento 2 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 2/2
Modern new residential complex in Gripole, Building B1, apartment E, Rovinj The Gripole proj…
$345 432
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Apartamento 4 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Número de plantas 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B3, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
$517 041
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Apartamento 4 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 4
Área 193 m²
Piso 1/2
Istria, Rovinj: A four-bedroom duplex apartment is for sale, Apartment D, located on the fir…
$1,18M
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Apartamento 4 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 4
Área 203 m²
Piso 1/1
Do you want to enjoy luxury, comfort and proximity to the sea? We present to you a unique op…
$921 059
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Apartamento 3 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Número de plantas 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
$500 987
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Apartamento 3 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 3
Área 136 m²
Piso 1/2
Istria, Rovinj: A three-bedroom duplex apartment is for sale, Apartment F, located on the fi…
$974 295
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Apartamento 4 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 4
Área 210 m²
Piso 1/1
Do you want to enjoy luxury, comfort and proximity to the sea? We present to you a unique op…
$961 009
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Apartamento 2 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Número de plantas 2
Istria, Rovinj: A two-bedroom apartment is for sale on the ground floor of a residential bui…
$631 078
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Apartamento 4 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Número de plantas 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B1, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
$530 327
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Apartamento 3 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Roviño, Croacia
Habitaciones 3
Área 153 m²
Piso 1/2
Istria, Rovinj: A two-story three-bedroom apartment is for sale, Apartment E, located on the…
$1,13M
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