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Apartamentos en venta en Grad Sibenik, Croacia

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2 habitaciones
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Apartamento Borrar
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25 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Situado en una zona tranquila y agradable de Žaborić, a solo 300 metros de una hermosa playa…
$310,269
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Situado en una zona tranquila y agradable de Žaborić, a solo 300 metros de una hermosa playa…
$410,928
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Apartamento 5 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Habitaciones 5
Área 155 m²
Piso 1/2
Apartment 5s, 155 m2, Šibenik – Center In the center of the city of Šibenik, on the waterfro…
$642,149
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Piso 2/2
2-room apartment, 102m2, Šibenik-Crnica The apartment is located in the attic of a house wit…
$287,860
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/3
2-bedroom apartment, 65m2, Šibenik – Center The apartment consists of two residential units,…
$195,966
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Apartamento 2 habitaciones en Zaboric, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zaboric, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 2
New build apartment with garden, Grebaštica, 63.49 m² This attractive apartment is located o…
$224,938
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Apartamento 3 habitaciones en Zaboric, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zaboric, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Žaborić, cerca de Šibenik, hermoso ático de 76.65 m2 en la segunda planta de un nuevo edific…
$380,645
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Apartamento 2 habitaciones en Zaboric, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zaboric, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2/2
Two-bedroom apartment in Žaborić with sea View, 47.8 m² The apartment in Žaborić is located …
$193,752
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/12
2-bedroom apartment, 60m2, Šibenik – Vidici On the second floor of a residential building wi…
$176,037
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Apartamentos lujosos y modernos en venta en una zona tranquila de Žaborić, a 150 metros de l…
$712,143
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Apartamento 4 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Šibenik, primera fila junto al mar, zona de 150 m2, en la primera planta, orientación sur, c…
$599,805
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Apartamento 3 habitaciones en Brodarica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Brodarica, Croacia
Habitaciones 3
Área 86 m²
Piso 1/2
Apartamento de 3 habitaciones, 85,62 m2, Šibenik – Brodarica El apartamento S3 está situado …
$276,496
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Apartamento 2 habitaciones en Brodarica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Brodarica, Croacia
Habitaciones 2
Área 85 m²
Número de plantas 2
Duplex Two-Bedroom apartment in a new building with two gardens, Brodarica, 84.81m² Duplex t…
$281,693
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Apartamento 3 habitaciones en Brodarica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Brodarica, Croacia
Habitaciones 3
Área 141 m²
Piso 2/2
Apartamento 3 s, 140,63 m2, Šibenik – Brodarica El apartamento S4 está situado en el segundo…
$447,029
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Apartamento en Zaboric, Croacia
Apartamento
Zaboric, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 2
New Build Apartment with Garden, Grebaštica, 46.17 m² This attractive apartment is located o…
$163,575
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Apartamento en Grad Sibenik, Croacia
Apartamento
Grad Sibenik, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/4
Studio apartment with a share in commercial space in the heart of the old town, Šibenik, Th…
$90,178
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Situado en una zona tranquila y agradable de Žaborić, a solo 300 metros de una hermosa playa…
$249,696
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Apartamento en Grad Sibenik, Croacia
Apartamento
Grad Sibenik, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Número de plantas 14
Apartment 1 bedrooms, 42m2, Šibenik-Šubićevac The apartment consists of a bedroom, hallway, …
$162,752
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Apartamento 3 habitaciones en Brodarica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Brodarica, Croacia
Habitaciones 3
Área 98 m²
Piso 2/2
Duplex two-bedroom apartment in a new building with two gardens, Brodarica, 84.81m² Duplex t…
$325,835
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Apartamento en Brodarica, Croacia
Apartamento
Brodarica, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Número de plantas 2
Apartamento de 1 dormitorio, 41,09 m2, Šibenik – Brodarica El apartamento S2 está situado en…
$128,749
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Apartamento 2 habitaciones en Brodarica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Brodarica, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 2
Two-bedroom apartment in a new building with two gardens, Brodarica, 84.26m² A comfortable t…
$279,866
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Apartamento en Zaboric, Croacia
Apartamento
Zaboric, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/2
Apartment in Grebaštica with sea view, 1 bedroom, 46.17 m² This attractive apartment is loca…
$163,575
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Apartamento en Brodarica, Croacia
Apartamento
Brodarica, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Número de plantas 2
Apartamento de 1 dormitorio, 50,91 m2, Šibenik – Brodarica El apartamento S1 está situado en…
$168,336
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 2/2
2-room apartment, 84 m2, Šibenik-Varoš The newly renovated apartment consists of two bedroom…
$226,967
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Apartamento 27 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Apartamento 27 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Habitaciones 27
Área 2 198 m²
Šibenik - Mandalina Construcción iniciada en Šibenik - área de Mandalina Este es un proyecto…
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Parámetros de las propiedades en Grad Sibenik, Croacia

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