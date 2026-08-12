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Berghütte kaufen in Mittelmeerregion, Türkei

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Antalya
186
Alanya
38
Muratpasa
223
Serik
83
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199 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
Freistehende Villen nur 300 m vom Meer entfernt in Alanya Konaklı Konaklı, ein Stadtteil von…
$764,959
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Villa 4 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 4 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Manche Häuser beeindrucken. Und dann gibt es jene, in die man sich auf den ersten Blick verl…
$1,37M
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Doppelhaus 3 zimmer in Aksu, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 8
Wohnungen in einem gut entwickelten Projekt im Zentrum von Altıntaş Altıntaş, ein Stadtteil …
$331,098
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TekceTekce
Villa 4 zimmer in Kumluca, Türkei
Villa 4 zimmer
Kumluca, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Eine Villa mit Seele in Karayoz – ein himmlischer Ort zum Leben und Entspannen. Diese gro…
$525,000
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 350 m²
Triplex-Villa mit Stadt- und Meerblick und luxuriösen Annehmlichkeiten in Alanya Die Region …
$1,77M
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Villa 4 zimmer in Biyikli, Türkei
Villa 4 zimmer
Biyikli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Möbliertes Einfamilienhaus mit Pool in Döşemealtı, Antalya Das Viertel Kovanlık im Bezirk Dö…
$287,639
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Haus 6 zimmer in Konyaalti, Türkei
Haus 6 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 346 m²
Etagenzahl 2
Villen in einer Wohnanlage mit überdachten Parkplätzen und Waldblick in Konyaaltı Diese exkl…
$1,12M
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Villa 10 zimmer in Serik, Türkei
Villa 10 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 10
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 380 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Villa mit 9 Schlafzimmern und privatem Garten in der Nähe von Golfplätzen in Kadri…
$1,55M
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Doppelhaus 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
$286,170
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 419 m²
Etagenzahl 3
Naturnahe Triplex-Villen mit Meerblick in Alanya Die freistehenden Villen befinden sich in K…
$1,25M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 220 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villa mit Meer und Stadtblick in Alanya Kargıcak Als einer der beliebtesten Bez…
$1,85M
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Doppelhaus 4 zimmer in Serik, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 7/8
Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern und sozialen Einrichtungen in einer geschlossenen Wohnan…
$167,420
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Villa 6 zimmer in Serik, Türkei
Villa 6 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit Pool in Belek, Antalya, zu verkaufen Belek, eine der prestigeträchtig…
$398,345
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Villa 4 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
Villa mit 3 Schlafzimmern und privatem Pool in einer gesicherten Wohnanlage in Kalkan, Antal…
$419,128
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Haus 5 zimmer in Beyrebucak, Türkei
Haus 5 zimmer
Beyrebucak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Neue Vollständige Immobilie Zum Verkauf In Gazipaşa Beyrebucak Vollständig Möbliertes Wunde…
Preis auf Anfrage
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gazivisor / Immobilien & Investitionen
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Villa 4 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Luxus-Freistehende Villen zum Verkauf in Kemer mit Bergblick Als eine der beliebtesten Touri…
$762,036
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Villa 7 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 7 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 460 m²
Luxuriöse freistehende Villa mit 6 Schlafzimmern in Kemer, Antalya Die Villa befindet sich i…
$1,92M
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Villa 8 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 8 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 650 m²
Etagenzahl 3
Freistehende, individuell gestaltete Villa mit Blick auf die Stadt, die Burg und das Meer in…
$1,67M
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Reihenhaus 4 zimmer in Kestel, Türkei
Reihenhaus 4 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
In der Standard-Zahlungsart; 40% Anzahlung und 6 Monate Raten sind verfügbar, aber wenn gewü…
$378,077
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Haus 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 485 m²
Stockwerk 1
Elegante Design Villen mit Meerblick in Alanya İncekum Elegante Villen befinden sich in den …
$739,476
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 3
Neu errichtete freistehende Villen mit privaten Pools und Gärten in Kargıcak Alanya Alanya i…
$1,04M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 272 m²
Freistehende Villa mit Meer-, Stadt- und Bergblick, umgeben von Natur in Alanya Kargıcak Kar…
$1,39M
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Villa 5 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 5 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 226 m²
Etagenzahl 2
Brandneue freistehende Luxusvilla zu verkaufen in Antalya Kemer Çamyuva Die Luxusvilla befin…
$1,11M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 462 m²
Stockwerk 1/13
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Klasse Villen…
$968,790
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Das Haus befindet sich im Herzen von Antalya City Center, Işıklar Street. Die Lage ist 400M …
$425,272
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 297 m²
Etagenzahl 2
Villa mit Stadt- und Meerblick und Intelligenter-Haus-Technologie in Alanya Alanya ist eines…
$3,73M
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
Exklusive Villa direkt am Meer mit privatem Pool in Kaş Kalkan Kalkan besticht durch seine r…
$4,05M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 2
Panoramablick, bezugsfertige Villen zum Verkauf in Alanya Bektaş Die Villen zum Verkauf in A…
$699,433
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 5
Schicke Wohnungen zum Verkauf in einer Sozialen Anlage mit Annehmlichkeiten in Alanya Oba Di…
$295,878
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Doppelhaus 6 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Etagenzahl 5
Brandneue Wohnungen zum Verkauf in Gehweite zu allen sozialen Einrichtungen in Mezitli Mersi…
$522,138
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