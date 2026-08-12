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Häuser am Meer in Mittelmeerregion, Türkei

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Antalya
186
Alanya
38
Muratpasa
223
Serik
83
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224 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 625 m²
Luxuriös gestaltete freistehende Villa mit Hausautomationssystem, Pool und Garten zum Verkau…
$1,91M
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Villa 3 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 3 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Möblierte Villen mit Meerblick zur Investition auf der Halbinsel Çukurbağ in Kaş Die Halbins…
$655,589
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Villa 5 zimmer in Kepez, Türkei
Villa 5 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 348 m²
Villen mit Meerblick, privaten Pools und Gärten in einer Anlage in Kepez Die Villen befinden…
$2,32M
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TekceTekce
Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Meerblick-Häuser mit intelligenten Haussystemen in Alanya Antalya Die schicken, freistehende…
$5,00M
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 1
Möblierte Wohnung in einem Komplex am Meer mit Pool in Alanya Kestel Diese stilvolle Wohnung…
$170,059
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 221 m²
Freistehende Villen nur 300 m vom Meer entfernt in Alanya Konaklı Konaklı, ein Stadtteil von…
$764,959
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Villa 6 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 6 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
Prestigeträchtige Villa mit privatem Pool und Panoramablick auf das Meer auf der Halbinsel K…
$2,57M
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Doppelhaus 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit intelligenten Haussystemen, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt in Antalya…
$670,836
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Villa 4 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 4 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Manche Häuser beeindrucken. Und dann gibt es jene, in die man sich auf den ersten Blick verl…
$1,37M
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INEST HOMES
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Villa 4 zimmer in Kumluca, Türkei
Villa 4 zimmer
Kumluca, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Eine Villa mit Seele in Karayoz – ein himmlischer Ort zum Leben und Entspannen. Diese gro…
$525,000
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 350 m²
Triplex-Villa mit Stadt- und Meerblick und luxuriösen Annehmlichkeiten in Alanya Die Region …
$1,77M
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Villa mit Smart-Home-System und Infinity-Pool in Bektaş Alanya Die Villa mit einem schicken …
$3,49M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Villen mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt in Alanya Kargıcak Alanya ist dank seine…
$836,515
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Villa 5 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 5 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villa am Meer mit privatem Pool auf der Halbinsel Kaş, Antalya Die Halbinsel Kaş, …
$3,76M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 700 m²
Meerblick-Immobilien mit großzügiger Fläche zum Verkauf in Alanya Bektaş Bektaş, in Alanya g…
$4,62M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 294 m²
Etagenzahl 4
Stilvolle Villen mit Pool und Garten in ruhiger Lage in Alanya Kestel Die Gegend um Kestel i…
$673,621
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 419 m²
Etagenzahl 3
Naturnahe Triplex-Villen mit Meerblick in Alanya Die freistehenden Villen befinden sich in K…
$1,25M
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 220 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villa mit Meer und Stadtblick in Alanya Kargıcak Als einer der beliebtesten Bez…
$1,85M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 339 m²
Freistehende Villen mit Meer und Stadtblick in Alanya Kargıcak Kargıcak ist ein wunderschöne…
$1,27M
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Möblierte Villa mit Meerblick in Alanya mit privatem Pool und Garten Alanya, eine der belieb…
$809,021
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Villa 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Etagenzahl 4
Villen mit Panoramablick auf das Meer und Smart-Home-Technologie in Alanya, Antalya Kargıcak…
$1,71M
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Doppelhaus 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Wohnungen mit Meerblick in einer sozial aktiven Anlage in Alanya zu verkaufen Die Wohnungen …
$618,605
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Doppelhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 104 m²
Stockwerk 4/4
Elegante Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Alanya Payallar Alanya Payallar ist e…
$120,682
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Stilvolle freistehende Villen mit privatem Pool und Naturblick in Alanya Kızılcaşehir Die zu…
$571,373
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Villa 8 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 8 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 650 m²
Etagenzahl 3
Freistehende, individuell gestaltete Villa mit Blick auf die Stadt, die Burg und das Meer in…
$1,67M
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Reihenhaus 4 zimmer in Kestel, Türkei
Reihenhaus 4 zimmer
Kestel, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
In der Standard-Zahlungsart; 40% Anzahlung und 6 Monate Raten sind verfügbar, aber wenn gewü…
$378,077
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Haus 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Haus 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 485 m²
Stockwerk 1
Elegante Design Villen mit Meerblick in Alanya İncekum Elegante Villen befinden sich in den …
$739,476
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Villa 4 zimmer in Kaş, Türkei
Villa 4 zimmer
Kaş, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Möbliertes Haus mit Meerblick als Investition auf der Halbinsel Çukurbağ in Kaş Die Halbinse…
$783,719
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Villa 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 3
Neu errichtete freistehende Villen mit privaten Pools und Gärten in Kargıcak Alanya Alanya i…
$1,04M
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Villa 8 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 8 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 900 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit Panoramablick auf das Meer und die Burg und intelligente Haustechnik …
$3,45M
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Eigenschaftstypen in Mittelmeerregion

villen
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