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Häuser mit Swimmingpool in Mittelmeerregion, Türkei

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Antalya
186
Alanya
38
Muratpasa
223
Serik
83
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85 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 2 zimmer in Kepez, Türkei
TOP TOP
Doppelhaus 2 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/4
Neuer Wohnkomplex in Antalya – stilvolle Lofts, Apartments mit Garten und privatem Pool Ein…
$63,340
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Stockwerk 2
$809,757
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Haus 4 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 385 m²
Diese atemberaubende Villa zum Verkauf in Bektas, Alanya, bietet 385 m2 luxuriöse Wohnfläche…
$760,330
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TekceTekce
Haus 6 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Diese atemberaubende Luxusvilla zum Verkauf in Bektas, Alanya, bietet 450 m2 Wohnfläche, auf…
$1,35M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 336 m²
Stockwerk 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
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Haus in Mittelmeerregion, Türkei
Haus
Mittelmeerregion, Türkei
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Wenn Sie bereit sind, eine Villa in Alanya Türkei zu kaufen, bietet diese exklusive Sammlung…
$817,239
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Villa 4 zimmer in Kalkan, Türkei
Villa 4 zimmer
Kalkan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Manche Häuser beeindrucken. Und dann gibt es jene, in die man sich auf den ersten Blick verl…
$1,37M
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Villa 4 zimmer in Kumluca, Türkei
Villa 4 zimmer
Kumluca, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Eine Villa mit Seele in Karayoz – ein himmlischer Ort zum Leben und Entspannen. Diese gro…
$525,000
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Haus 5 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 360 m²
Elegante 5-Zimmer-Villa mit privatem Pool und Premier Einrichtungen in der Nähe von Alanya E…
$537,043
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Haus 5 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 680 m²
Elegante 5-Schlafzimmer-Villa in Bektas - Privater Pool, Spa und Fitness Entdecken Sie eine …
$1,75M
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Haus 4 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 366 m²
Diese atemberaubende 4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Tepe, Alanya, bietet 366 m2 luxuriöse Woh…
$1,40M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 462 m²
Stockwerk 1/13
Für die Bürgerschaft Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Premium-Klasse Villen…
$968,790
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Haus 3 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Charmante 3-Schlafzimmer-Villa mit Meerblick in Tepe Entdecken Sie diese charmante 3-Zimmer-…
$385,270
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Haus 3 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stilvolle 3-Zimmer-Villa mit atemberaubendem Meerblick und Bergblick in Tepe, Alanya Die Vil…
$385,270
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Haus 4 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Diese schöne Villa zum Verkauf in Bektas, Alanya, bietet 220 m2 komfortable Wohnfläche auf e…
$666,751
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Haus 2 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 2 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Charmante 2-Zimmer-Villa mit Meerblick in Tepe Die Villa erstreckt sich über zwei Etagen und…
$274,359
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Haus in Mittelmeerregion, Türkei
Haus
Mittelmeerregion, Türkei
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 548 m²
Dieses freistehende, charmante Haus, eingebettet in der ruhigen natürlichen Umgebung von Dos…
$1,10M
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Reihenhaus 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Reihenhaus 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Was Sie bekommen: Design-Komplex 350 m von Cleopatra Beach. Gegend / Strand: Cl…
$408,942
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Haus 4 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 434 m²
Diese exquisite Luxusvilla zum Verkauf in Bektas, Alanya, bietet 434 m2 hochwertigen Wohnrau…
$2,22M
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Haus 5 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 340 m²
Diese außergewöhnliche Villa zum Verkauf bietet 340 m2 luxuriösen Wohnraum, auf einem 500 m2…
$922,312
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Villa 7 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 7 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 680 m²
Stockwerk 1/3
Zur Miete. Was Sie erhalten: Luxusvilla 5+2 im Bektash Bereich mit herrlichem Meerblick und…
$1,81M
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Haus 2 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 2 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Diese herrliche Villa befindet sich in der ruhigen Region von Demirtas und bietet einen perf…
$700,490
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Stockwerk 1/2
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: 3+1 Villen in einer ruhigen, reno…
$691,170
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Haus 3 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 3 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Diese atemberaubende Villa zum Verkauf in Bektas, Alanya, bietet 280 m2 moderne Wohnfläche, …
$994,278
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 455 m²
Stockwerk 5/5
For citizenship For rent For investment What you get: A villa in a unique project in the …
$1,15M
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Villa 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Villa 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 298 m²
Stockwerk 1/7
Was Sie bekommen: Fertige Luxusvilla 3+1 im Tepe Bereich. Auf dem Bau: Der Bau dieser Vill…
$3,74M
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 248 m²
Etagenzahl 3
Träumen Sie von einem eigenen Zuhause am Mittelmeer, wo jeder Tag mit atemberaubenden Ausbli…
$558,802
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Haus 5 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 359 m²
Diese elegante Villa zum Verkauf bietet 359 m2 luxuriösen Wohnraum, auf einem 450 m2 Grundst…
$560,392
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Haus 4 Schlafzimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Haus 4 Schlafzimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Diese luxuriöse 4-Zimmer-Villa zum Verkauf in Tepe, Alanya bietet 300 m2 moderne Wohnfläche …
$2,10M
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Reihenhaus 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Reihenhaus 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/20
Was Sie bekommen: Das exklusive 3+1 Duplex mit privatem Garten ist eine Kombination aus Komf…
$332,331
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Eigenschaftstypen in Mittelmeerregion

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