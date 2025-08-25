  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Maltepe
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe

Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe

Maltepe, Türkei
von
$582,728
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27693
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Maltepe

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    14

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage in Gehweite zur U-Bahn in Maltepe

Maltepe liegt auf der asiatischen Seite Istanbuls und ist ein Küstenbezirk, der für seinen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Prinzeninseln bekannt ist, die von vielen Teilen des Gebiets aus zu sehen sind. Der Bezirk bietet einen aktiven und angenehmen Lebensstil mit Spazierwegen entlang der Küste, Parks, Konzert- und Veranstaltungsorten, Einkaufs- und Unterhaltungszentren an. Seine Lage zeichnet sich durch die Nähe zum Marmaray-Bahnhof, zu U-Bahn-Stationen, zum Fährterminal und zum Flughafen sowie durch malerische Küstenwege und Grünflächen aus.

Die Wohnungen zum Verkauf in Istanbul Maltepe befinden sich 50 Meter vom nächsten Markt, 350 Meter von der U-Bahn-Station, 1 km vom Marmaray-Bahnhof und Einkaufszentren, 1 km vom Maltepe Piazza Mall, 16 km vom Eurasia-Tunnel, 18 km von der 15-Juli-Märtyrer-Brücke und 23 km vom internationalen Flughafen Sabiha Gökçen.

Das Projekt besteht aus 5 Blöcken mit insgesamt 458 Wohnungen. Es umfasst Innen- und Außenparkplätze, Schwimmbäder, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme, Spazierwege, eine Sauna, ein türkisches Bad, eine Cafeteria, einen Kinderspielplatz, einen Sozialclub, einen Gemeinschaftsgarten, einen Tennisplatz, einen Empfangsservice, einen Basketballplatz, einen Squashbereich, einen Concierge, Sicherheitsdienste und Überwachungskameras.

Die Wohnungen sind mit einer Einbauküche, modernen Wasseraufbereitungssystemen, Badewanne, Waschküche, Duschkabine, Ankleidezimmer, eigenem Bad, Intelligentes-Heim-System, PVC-Fenstern, Balkon, Terrasse, zentralem Satelliten-TV-System, modernem Badezimmer im Hilton-Stil und einer Stahl-Eingangstür ausgestattet.


IST-01687

Standort auf der Karte

Maltepe, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Family Concept Apartments In Istanbul
Kagithane, Türkei
von
$700,000
Wohngebäude Asian Istanbul apartments project
Ümraniye, Türkei
von
$314,010
Wohnviertel One bedroom elegant apartment in Alanya Oba Center
Oba, Türkei
von
$131,331
Wohnanlage Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$128,177
Aparthotel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Kucukcekmece, Türkei
von
$205,000
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Maltepe, Türkei
von
$582,728
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools, conference rooms and a view of Bosphorus in a prestigious area Üsküdar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$786,902
Wir bieten geräumige und luxuriöse Apartments mit einem malerischen Blick auf Bosporus.Die Residenz verfügt über einen großen Grünbereich, Innen- und Außenpools mit Wasserfällen und Teichen, Lounge-Bereichen und Kinderspielplätzen, ein stilvolles Café, Konferenzräume, ein Fitnessstudio, ein …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$149,508
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Zahlungsplan im City Nest-Projekt mit Annehmlichkeiten in Antalya Muratpasa Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Sinan im Bezirk Muratpasa von Antalya. Der Stadtteil Sinan entwickelt sich mit den vielen Stadterneuerungsprojekten in der Region zu einem neuen aufstrebenden St…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Zeray Esil Kartepe
Wohnanlage Zeray Esil Kartepe
Wohnanlage Zeray Esil Kartepe
Wohnanlage Zeray Esil Kartepe
Wohnanlage Zeray Esil Kartepe
Kartepe, Türkei
von
$152,049
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 6
Unser Projekt besteht aus 16 Blöcken und 501 Wohnungen auf einer Fläche von 37.000 m2 im Stadtteil Kartepe von Kocaeli. Es gibt Gartenduplex, Terrassenduplex und normale flache Optionen von 1 + 1 bis 4 + 1, von 87 m2 bis 464 m2. In unserem Projekt gibt es Sauna und Türkisches Bad in den Ap…
Bauherr
Zeray Construction Inc.
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen