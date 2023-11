Karakocali, Türkei

von €119,000

- Wir freuen uns, Ihnen das neu gebaute Investitionsprojekt in Alanya, Oba, anbieten zu können. Das Projekt befindet sich in idealer Lage, 5 Minuten vom Zentrum von Alanya, Oba und den Stränden entfernt, flankiert von einem schönen Wohnkomplex, einer Straße und Geschäften, Wir finden diesen exklusiven neuen Wohnkomplex mit 48 neuen Alanya-Apartments zum Verkauf. Neubauprojekt in Alanya, Oba. Oba ideales Wohngebiet für Dauer- und Ferienhäuser. Ideal gelegenes Projekt in der Nähe von sozialen Einrichtungen und Strand. Nur 700 Meter vom Sandstrand, 250 Meter vom privaten Krankenhaus Baschkent, 500 Meter von der Autobahn Ne, 1000 Meter vom Supermarkt Metro entfernt, 1100 Meter zur neuen Gemeinde. Das Projekt besteht aus zwei vierstöckigen Blöcken in insgesamt 48 Apartments und 8 Geschäften. Der Komplex verfügt über einen Swimmingpool, ein Türkisches Bad, eine Sauna, einen Massageraum, ein Spielzimmer, einen Kinoraum, ein Fitnesscenter, WLAN und einen Miniclub. Das Projekt ist ideal gelegen, in der Nähe von überall. Zinsfreie Ratenzahlung bis zum Ende des Projekts. Der Preis ist im Vergleich zu anderen Projekten etwa 10% günstig, daher ist er eine gute Investition für diejenigen, die in Immobilien in Alanya investieren möchten. Aufgrund seiner Lage und Infrastruktur ist es ideal für die langfristige und kurzfristige Vermietung.