Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe

  2. Türkei
  3. Maltepe
  Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe

Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe

Maltepe, Türkei
von
$413,207
;
20
ID: 27692
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Maltepe

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    14

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage in Gehweite zur U-Bahn in Maltepe

Maltepe liegt auf der asiatischen Seite Istanbuls und ist ein Küstenbezirk, der für seinen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Prinzeninseln bekannt ist, die von vielen Teilen des Gebiets aus zu sehen sind. Der Bezirk bietet einen aktiven und angenehmen Lebensstil mit Spazierwegen entlang der Küste, Parks, Konzert- und Veranstaltungsorten, Einkaufs- und Unterhaltungszentren an. Seine Lage zeichnet sich durch die Nähe zum Marmaray-Bahnhof, zu U-Bahn-Stationen, zum Fährterminal und zum Flughafen sowie durch malerische Küstenwege und Grünflächen aus.

Die Wohnungen zum Verkauf in Istanbul Maltepe befinden sich 50 Meter vom nächsten Markt, 350 Meter von der U-Bahn-Station, 1 km vom Marmaray-Bahnhof und Einkaufszentren, 1 km vom Maltepe Piazza Mall, 16 km vom Eurasia-Tunnel, 18 km von der 15-Juli-Märtyrer-Brücke und 23 km vom internationalen Flughafen Sabiha Gökçen.

Das Projekt besteht aus 5 Blöcken mit insgesamt 458 Wohnungen. Es umfasst Innen- und Außenparkplätze, Schwimmbäder, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme, Spazierwege, eine Sauna, ein türkisches Bad, eine Cafeteria, einen Kinderspielplatz, einen Sozialclub, einen Gemeinschaftsgarten, einen Tennisplatz, einen Empfangsservice, einen Basketballplatz, einen Squashbereich, einen Concierge, Sicherheitsdienste und Überwachungskameras.

Die Wohnungen sind mit einer Einbauküche, modernen Wasseraufbereitungssystemen, Badewanne, Waschküche, Duschkabine, Ankleidezimmer, eigenem Bad, Intelligentes-Heim-System, PVC-Fenstern, Balkon, Terrasse, zentralem Satelliten-TV-System, modernem Badezimmer im Hilton-Stil und einer Stahl-Eingangstür ausgestattet.


IST-01687

Standort auf der Karte

Maltepe, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a shopping street near metro stations, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$229,807
Wohnanlage in Avcılar İstanbul
Avcilar, Türkei
von
$406,260
Wohnanlage Beykoz Bule Residences 2nd Phase
Beykoz, Türkei
von
$690,182
Wohnviertel Beach walk modern apartment in Oba Alanya
Oba, Türkei
von
$109,976
Wohnanlage Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Konak, Türkei
von
$314,616
Wohnanlage New residence with a lounge area near a metro station, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$318,348
Die komplexe Infrastruktur:InnenparkplatzLandschaftsflächeKinderspielplatzWohn- und GehmöglichkeitenAbschluss - Oktober 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus SolarmoduleZentralheizungEinbauküchengeräteKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 2 MinutenMarmaray - 11 Mi…
Mahmutlar, Türkei
von
$87,904
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Video der Wohnung wird auf Anfrage gesendet.Möblierte Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 55 m2 im 3. Stock im Best Life 9 Komplex.Der Komplex befindet sich im Bereich Mahmutlar, 500 Meter vom Meer entfernt, in der Nähe - Parks, Plätze, Gehwege, Bauernmarkt, Geschäfte und Stände von Kaufleuten, eine Sc…
Konak, Türkei
von
$716,283
Die Residenz verfügt über Cafés und Restaurants, eine Garage, ein Fitnesscenter, einen Außenpool und einen Kinderpool, einen Kinderspielplatz, einen Konferenzraum, eine Sauna, eine Dampfbadewanne und einen Yogabereich, rund um die Uhr Sicherheit, Conciergeservice.Abschluss - Dezember, 2023.A…
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
