Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe

Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage in Gehweite zur U-Bahn in Maltepe

Maltepe liegt auf der asiatischen Seite Istanbuls und ist ein Küstenbezirk, der für seinen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Prinzeninseln bekannt ist, die von vielen Teilen des Gebiets aus zu sehen sind. Der Bezirk bietet einen aktiven und angenehmen Lebensstil mit Spazierwegen entlang der Küste, Parks, Konzert- und Veranstaltungsorten, Einkaufs- und Unterhaltungszentren an. Seine Lage zeichnet sich durch die Nähe zum Marmaray-Bahnhof, zu U-Bahn-Stationen, zum Fährterminal und zum Flughafen sowie durch malerische Küstenwege und Grünflächen aus.

Die Wohnungen zum Verkauf in Istanbul Maltepe befinden sich 50 Meter vom nächsten Markt, 350 Meter von der U-Bahn-Station, 1 km vom Marmaray-Bahnhof und Einkaufszentren, 1 km vom Maltepe Piazza Mall, 16 km vom Eurasia-Tunnel, 18 km von der 15-Juli-Märtyrer-Brücke und 23 km vom internationalen Flughafen Sabiha Gökçen.

Das Projekt besteht aus 5 Blöcken mit insgesamt 458 Wohnungen. Es umfasst Innen- und Außenparkplätze, Schwimmbäder, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Solarenergiesysteme, Spazierwege, eine Sauna, ein türkisches Bad, eine Cafeteria, einen Kinderspielplatz, einen Sozialclub, einen Gemeinschaftsgarten, einen Tennisplatz, einen Empfangsservice, einen Basketballplatz, einen Squashbereich, einen Concierge, Sicherheitsdienste und Überwachungskameras.

Die Wohnungen sind mit einer Einbauküche, modernen Wasseraufbereitungssystemen, Badewanne, Waschküche, Duschkabine, Ankleidezimmer, eigenem Bad, Intelligentes-Heim-System, PVC-Fenstern, Balkon, Terrasse, zentralem Satelliten-TV-System, modernem Badezimmer im Hilton-Stil und einer Stahl-Eingangstür ausgestattet.

IST-01687