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Neubauten zum Verkauf in Kemalpaşa

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Cinarkoy Mahallesi, Türkei
von
$1,41M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Unsere Farm befindet sich in der Ortschaft Kemalpaşa Ören Yaka. Es gibt zwei separate nummerierte zweistöckige Häuser mit Wasser und Strom, ein kleines einstöckiges Haus, ein Lagerhaus und ein überdachtes Tierdach sowie Nebengebäude im Land. Unser Bauernhof ist 140 m2 groß und verfügt über …
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