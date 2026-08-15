  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Dikili

Neubauten zum Verkauf in Dikili

;
wohnungen
1
häuser
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohngebäude Infinity Çandarlı
Wohngebäude Infinity Çandarlı
Wohngebäude Infinity Çandarlı
Wohngebäude Infinity Çandarlı
Wohngebäude Infinity Çandarlı
Alle anzeigen Wohngebäude Infinity Çandarlı
Wohngebäude Infinity Çandarlı
Candarli Mahallesi, Türkei
von
$71,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Exklusive Investitionsmöglichkeit mit privatem Zugang zum StrandWo moderne Architektur das unendliche Blau trifftErleben Sie ein Leben von Gelassenheit, Eleganz und atemberaubender Natur in Infinity Çandarlı. Eingebettet an den ruhigen Ufern des Çandarlı Viertels von İzmir bietet dieses Proj…
Immobilienagentur
Keller Williams
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Keller Williams
Sprachen
English, Türkçe
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Dikili, Türkei
von
$296,688
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Izmir Bezirk Dikili zum Meer und zum Strand 20 Meter 120 m2 brutto 100 m2 netto 3 + 1 Duplex 3 Schlafzimmer 1 Limousine mit Kamin Badezimmer 1 Badezimmer 2 Kamin im Haus Meerblick
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen