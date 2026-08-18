  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Urla

Neubauten zum Verkauf in Urla

;
wohnungen
2
häuser
2
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Alle anzeigen Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Urla, Türkei
von
$1,23M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Urla ist ein globales Reiseziel mit seiner Natur, der erhaltenen historischen Textur, der Küste und den Menschen. Hören Sie auf die Stimme der Blätter, die Ihnen einen guten Morgen sagen. Fühle, wie die Hitze der Sonne dein Gesicht durch die Blätter trifft. Das Projekt Urla ist nicht nur ein…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Urla, Türkei
von
$2,23M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Begrüßen Sie den Tag mit dem Duft von Lavendel... Das Projekt befindet sich in der Perle der Ägäis Urla mit 73 Villen auf 80.845,32 Quadratmetern. Es wird 3 Arten von Villen als 5 + 1/6 + 1/7 + 1 geben. Jede Villa verfügt über eine eigene Solarenergieinfrastruktur auf dem Dach, dem Pool u…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Urla, Türkei
von
$2,38M
Die Residenz verfügt über einen Kinderspielplatz, einen Swimmingpool, einen Veranstaltungsraum, einen Hamam, einen Grillplatz, Tennis- und Basketballplätze, Grünflächen, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - Dezember, 2023.Eigenschaften der Wohnungen FußbodenheizungLage und Infrastruktur in…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
IresIres
Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Wohnanlage Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Urla, Türkei
von
$2,22M
Der Wohnkomplex verfügt über 73 Einzelvillen in der Gemeinde mit verschiedenen Einrichtungen. Landscaping ist ein wichtiger Teil des Projekts, mit 85% des Grünraums für jede Villa vorgesehen. Darüber hinaus verfügt das Projekt über ein einzigartiges Aussichtsdeck, das einen Panoramablick auf…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen