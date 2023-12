Huzur Mahallesi, Türkei

von €234,047

130–145 m² 2

Kapitulation vor: 2024

In der Lage von Narlıdere genießen Sie die Wälder von Balçova und schalten Ihr Gesicht in die berühmte Aussicht auf die Bucht von İzmir ein. Eine Seite von Ihnen sind die Einkaufszentren İstinye Park und Agora, die andere Seite öffnet sich zu beliebten ägäischen Resorts wie Seferihisar, Urla und Çeşme. Kurz gesagt, es soll Ihr Glück mit der Kraft umgeben, die es aus seiner Lage und den sozialen Abenteuer des Projekts ableitet. Das Narlıdere-Projekt befindet sich auf 11 Hektar Land, 5.000 Quadratmetern Landschaftsfläche und verfügt über soziale Einrichtungen wie Parkplätze im Innen- und Außenbereich, Innen- und Außenpools, Fitnesscenter, Türkisches Bad, Sauna, Basketballplatz, Tennisplatz und Kinderspielplätze. Das Projekt befindet sich auch in der Nähe der University of Economics.