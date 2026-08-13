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Neubauten zum Verkauf in Narlıdere

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Wohnanlage Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
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Wohnanlage Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Narlıdere, Türkei
von
$254,801
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 9
In der Lage von Narlıdere genießen Sie die Wälder von Balçova und schalten Ihr Gesicht in die berühmte Aussicht auf die Bucht von İzmir ein. Eine Seite von Ihnen sind die Einkaufszentren İstinye Park und Agora, die andere Seite öffnet sich zu beliebten ägäischen Resorts wie Seferihisar, Urla…
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