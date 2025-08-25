  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Meerblick-Wohnungen nahe der Metro in İzmir Konak

Konak, Türkei
von
$501,499
;
41
ID: 27920
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Ägäisregion
  • Stadt
    Konak
  • Metro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Metro
    Konak (~ 200 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    32

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen in einem Residenzgebäude in İzmir Konak in der Nähe der Metro und des Meeres

Konak ist bekannt als das Finanzzentrum von İzmir mit seinen geschäftigen kommerziellen Aktivitäten und seiner zentralen Lage. Im Zentrum von İzmir, Türkei, gelegen, bietet Konak einfachen Zugang zu jedem Punkt der Stadt. Das Gebiet ist auch der Verbindungspunkt der öffentlichen Verkehrsmittel wie die U-Bahn, Straßenbahn, Zug und Bus.

Die prestigeträchtig gelegenen Wohnungen zum Verkauf in İzmir Konak befinden sich in einem Komplex. Der Wohnkomplex ist 200 m Luftlinie vom Meer entfernt, 300 m von den U-Bahn-, Zug- und Bushaltestellen, 400 m von den Einkaufszentren, 2 km vom Alsancak-Platz und dem Kültürpark, 3 km vom Kordon-Strand, 20 km vom Flughafen Adnan Menderes und 50 km von den Stränden in Urla.

Die schicken Wohnungen befinden sich in einem 32-stöckigen Wohngebäude mit insgesamt 160 Wohnungen. Die Residenz verfügt über zahlreiche Annehmlichkeiten und Dienstleistungen wie Innen- und Außenpools, eine Lobby, eine Rezeption, eine Sauna, ein Dampfbad, einen Fitnessraum, einen Kinosaal, Cafeterias, Grillplätze, Innen- und Außenspielbereiche für Kinder, überdachte Parkplätze, Parkplätze für Gäste, einen 24/7-Sicherheitsdienst und Überwachungskameras.

Die geräumigen und praktischen Wohnungen zum Verkauf in İzmir Türkei gibt es mit geschlossener oder offener Küche. Die Wohnungen verfügen außerdem über großzügige Balkone, eigene Bäder, Duschkabinen, Küchen- und Badezimmerschränke, Einbaugeräte, Fingerabdruckschlösser, intelligente Sicherheitssysteme, PVC-Fenstersysteme, Laminatböden und keramische Bodenbeläge.


ADB-00013

Konak, Türkei
