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Neubauten zum Verkauf in Gaziemir

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Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
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Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Türkei
von
$327,187
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Ein wunderbares Naturbild und saubere Luft. -Unsere Villa verfügt über 3 + 1 Zimmer, 125 m2 netto -Unsere Villa hat 2 Fußböden, ihre Vorderseite wird niemals geschlossen, *Im Schlafzimmer gibt es ein eigenes Bad *Offene Küche *2 km zur Ringstraße *Optimal 2 km *Flughafen 10 km Bitte kontakti…
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Wohngebäude 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
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Wohngebäude 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Wohngebäude 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Wohngebäude 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Gaziemir, Türkei
von
$183,191
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 katlı binanın 1. katı. -4 oda -1 Salon ve 3 Yatak Odası -ebeveyn yatak odası ban…
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