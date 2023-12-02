Ein wunderbares Naturbild und saubere Luft. -Unsere Villa verfügt über 3 + 1 Zimmer, 125 m2 netto -Unsere Villa hat 2 Fußböden, ihre Vorderseite wird niemals geschlossen, *Im Schlafzimmer gibt es ein eigenes Bad *Offene Küche *2 km zur Ringstraße *Optimal 2 km *Flughafen 10 km Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 katlı binanın 1. katı. -4 oda -1 Salon ve 3 Yatak Odası -ebeveyn yatak odası banyosu -kiler -2 geniş balkon -Tüm pencereler parmaklıklıdır. -Otopark -Kapıcı -Ayrıca girişte güvenlik kameraları da bulunmaktadır. Konut kompleksinde yeşil alan