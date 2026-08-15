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Yenibagarasi Mahallesi, Türkei
von
$817,966
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Unsere 2 Luxus-Triplex-Villen mit 225 m2 4 + 1 freistehenden 50 m² großen Pool auf einem 650 m² großen Grundstück mit herrlichem Blick direkt neben Foçaköy, Das Viertel Yenibağarası steht Ende Juni zum Verkauf. Materialien der 1. Klasse werden in den Häusern unserer Villa mit einer ganz be…
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