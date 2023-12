Bornova, Türkei

von €483,000

Entwickelt für diejenigen mit hohen Erwartungen an das Leben; Der Ikon Tower, der Luxus und Komfort vereint und Ihr Leben mit jedem Detail auf einen höheren Standard bringt, befindet sich in Bornova, Hier befinden sich die renommiertesten Einkaufszentren von İzmir. Das Projekt, das mit seiner Lage im Zentrum der Stadt eine starke Lage hat, befindet sich auch über allen Verkehrs- und Autobahnverbindungspunkten. Der Wert der Region steigt von Tag zu Tag mit wichtigen Einrichtungen wie Bildungseinrichtungen, Gesundheitszentren sowie Krankenhäusern und Universitäten. Ikon Tower, wo Sie das Leben mit seinen breiten Balkonen, der Hochdeckenarchitektur und den geräumigen Wohnräumen genießen können, und wo Sie die Privilegien spüren, mit seinem einzigartigen Blick auf die Stadt in Izmir zu sein, bietet Ihr Wohnraum mit seinen sozialen Einrichtungen und seiner Lage einen Mehrwert. Es gibt einen geschlossenen Parkplatz von 12.000 m ². In diesem Bereich werden Parkservice und Fahrzeugreinigungsservice angeboten. Darüber hinaus stehen für Ihr 2. Fahrzeug und Ihre Gästefahrzeuge offene Parkplätze zur Verfügung. Ein sicheres und angenehmes Leben für Sie und Ihre Familie mit Außenpool / Kinderbecken, Fitnesscenter, Yoga & Teller Studio, Dampfbad, Sauna, Kinderspielplatz, geräumiger Lobby und Wohnbereichen, 8 Aufzüge, Reinigungsservice, 24-Stunden-Aktivsicherheitsdienste. Angebote. Unsere derzeitige Wohnung zum Verkauf ist brutto 188 m2, netto 174 m2 3 + 1 plus Wohnung im 6. Stock. Die Deckenhöhe beträgt 3,30 Meter. Es hat 3 Seiten und einen Balkon mit Ausgang aus allen Zimmern auf 3 Seiten. Unsere Wohnung steht als unbenutzte, brandneue Möbel zum Verkauf. Der 31. Stock derselben Wohnung steht unmöbliert über Startkey Vizyon Gayrimenkul zum Verkauf. Bitte kontaktieren Sie uns, um unsere Wohnung zu sehen und einen Termin zu vereinbaren..