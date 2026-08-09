  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Bornova

Neubauten zum Verkauf in Bornova

;
wohnungen
4
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Bornova, Türkei
von
$186,035
Mit dieser Residenz fühlen Sie sich aufgrund seiner Luxus-Suiten besonders, die den Geist von Radisson Red unterstützen.Eigenschaften:RestaurantFitnesscenterDachleisteSchwimmbadTagungsraumLobby und CaféConcierge ServicePorter und ZimmerserviceLage und Infrastruktur in der Nähe Izmir, die dri…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Wohnanlage New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Türkei
von
$208,606
Der Vorort verfügt über zwei Swimmingpools, einen angelegten Grünbereich, einen überdachten Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 1 MinuteUniversität - 1 MinuteRingstraße - 2 MinutenKonak - 10 MinutenFlughafen - 25 Minuten
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Wyndham Hotelzimmer mit Mietgarantie!
Aparthotel Wyndham Hotelzimmer mit Mietgarantie!
Aparthotel Wyndham Hotelzimmer mit Mietgarantie!
Aparthotel Wyndham Hotelzimmer mit Mietgarantie!
Aparthotel Wyndham Hotelzimmer mit Mietgarantie!
Alle anzeigen Aparthotel Wyndham Hotelzimmer mit Mietgarantie!
Aparthotel Wyndham Hotelzimmer mit Mietgarantie!
Naldoken Mahallesi, Türkei
von
$152,200
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Sie möchten unkompliziert passives Einkommen in US-Dollar erzielen? Ihre Chance – mit TRYP by Wyndham Apartments in Izmir! Mit einem Hotelzimmer in der Türkei müssen Sie sich um nichts kümmern; die globale Hotelkette Wyndham Hotels übernimmt alles für Sie. Sie erhalten Ihre monatlichen Ei…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnanlage Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Wohnanlage Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Wohnanlage Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Wohnanlage Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Wohnanlage Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Bornova, Türkei
von
$526,840
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Entwickelt für diejenigen mit hohen Erwartungen an das Leben; Der Ikon Tower, der Luxus und Komfort vereint und Ihr Leben mit jedem Detail auf einen höheren Standard bringt, befindet sich in Bornova, Hier befinden sich die renommiertesten Einkaufszentren von İzmir. Das Projekt, das mit seine…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen