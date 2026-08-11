  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Bayraklı

Neubauten zum Verkauf in Bayraklı

;
wohnungen
3
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Residenz Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayraklı, Türkei
von
$695,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Das Projekt befindet sich im zentralen Teil der Stadt, 720 Meter vom Meer entfernt. Dieses magische Projekt befindet sich im Herzen des Stadtteils Alsancak, in der Nähe des Verkehrsknotenpunkts, neben einem der größten privaten Krankenhäuser in Izmir - Medicana.   LAGE Ege Universit…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Residenz The Project of the Rising Power of Izmir
Bayraklı, Türkei
von
$666,933
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
In Izmir steht Ihnen alles zur Verfügung; Verkehrsnetze, Einkaufszentren, erstaunlicher Wohnraum... Soziale Lebensbereiche: - Außenpool und Kinderbecken -Fitness, Pilates Hall und Yoga Terrasse -Kinderspielplatz -Workstation -Sauna und Dampfbad Lobby- und Erholungsgebiete -24-Stunden-Kameras…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Alle anzeigen Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Residenz A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayraklı, Türkei
von
$188,728
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Sollen wir die Stadt mit der Sonne umarmen, die in vier Jahreszeiten zu Ihnen nach Hause kommt? Sie werden das Leben in der Metropole in diesem Projekt aus einer völlig anderen Sicht sehen, wo Sie das Blau in vollen Zügen mit seinen Häusern und Büros neben dem Meer genießen können, und wo Q…
Immobilienagentur
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Auf der Karte
Realting.com
Gehen