Bayrakli, Türkei

von €178,654

84–212 m² 6

Kapitulation vor: 2023

Sollen wir die Stadt mit der Sonne umarmen, die in vier Jahreszeiten zu Ihnen nach Hause kommt? Sie werden das Leben in der Metropole in diesem Projekt aus einer völlig anderen Sicht sehen, wo Sie das Blau in vollen Zügen mit seinen Häusern und Büros neben dem Meer genießen können, und wo Qualität auf Eleganz trifft. In dem Projekt, das sich an einem privilegierten Punkt befindet, wurden der Layoutplan, sein besonderer Standort und seine Umweltbedingungen durch eingehende Prüfung entworfen. Das Projekt besteht aus insgesamt 235 unabhängigen Abschnitten. Im Projekt 54 1 + 1 Wohnungen und 36 2 + 1 Wohnungen; Es gibt 136 Büros und 9 Straßengeschäfte, von denen 74 1 + 1 sind, 42 sind 2 + 1 und 20 sind 3 + 1. Velux bringt Geschäft und Alltag zusammen und bringt die Energie der Stadt in Ihren Wohnraum. U-Bahnhof: 300m İzban: 800m Forum Bornova Mall: 4,5 km Alsancak: 4 km Ege Universität: 6 km Karşıyaka: 7 km Flughafen: 20 km