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Wohnimmobilien in Arnavutkoy, Türkei

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Hicret Mahallesi, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Hicret Mahallesi, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Willkommen in einer außergewöhnlichen Lebenserfahrung in istanbul. Dieses exquisite Anwesen …
$249,561
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Wohnung in , Türkei
Wohnung
, Türkei
Fläche 171 m²
$5,52M
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Haus 5 Schlafzimmer in Arnavutkoy, Türkei
Haus 5 Schlafzimmer
Arnavutkoy, Türkei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 288 m²
Arnavutkoy, im nördlichen Teil von istanbul gelegen, ist für seine friedliche Atmosphäre bek…
$1,22M
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