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Wohnungen in Zentralanatolien, Türkei

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Ankara
5
Nevsehir
157
Avanos
121
Eskişehir
110
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481 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 1–3 Schlafzimmern und überdachten Parkplätzen in Ankara Çankaya Als Hauptstadt…
$120,301
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Wohnung 3 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Wohnungen zum Verkauf in einer gut gestalteten Wohnanlage in Ankara Mamak Mamak, einer der s…
$83,710
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Wohnungen zum Verkauf in einem sozial gut ausgestatteten Projekt in Çankaya, Ankara Diese Wo…
$237,852
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Wohnungen zum Verkauf in einem sozial gut ausgestatteten Projekt in Çankaya, Ankara Diese Wo…
$488,143
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Wohnung 2 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wohnungen zum Verkauf in einer gut gestalteten Wohnanlage in Ankara Mamak Mamak, einer der s…
$62,927
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Wohnung 2 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 1–3 Schlafzimmern und überdachten Parkplätzen in Ankara Çankaya Als Hauptstadt…
$103,528
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TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Wohnungen zum Verkauf in einer gut gestalteten Wohnanlage in Ankara Mamak Mamak, einer der s…
$42,188
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Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/4
$5,76M
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Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 7/9
$3,02M
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Wohnung 5 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 231 m²
Etagenzahl 19
Neue Luxusimmobilien in einer Anlage mit Pool an Erstklassiger Lage in Çankaya Die Immobilie…
$356,275
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 15
Luxuswohnungen mit Seeblick in einem Waldkonzept-Komplex in Ankara Oran Der Bezirk Çankaya i…
$418,739
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Wohnung 5 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 37
Bezugsfertige Wohnungen mit Stadtblick in Ankara Die Wohnungen befinden sich in einer sehr g…
$269,520
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Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Stockwerk 3/3
$6,63M
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Wohnung 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Stockwerk 1/3
$2,73M
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Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 5/5
$1,61M
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Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/4
$7,15M
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Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/4
$1,98M
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Wohnung 5 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Etagenzahl 48
Bezugsfertige Wohnungen mit Stadt und Talblick in Ankara Die zum Verkauf stehenden Wohnungen…
$665,124
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Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 3/3
$3,72M
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Wohnung 2 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 17
Luxuriöse Wohnungen in einem Komplex mit Pool und Einkaufszentrum in Ankara Çankaya ist eine…
$141,122
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bayir Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bayir Mahallesi, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Willkommen in einer außergewöhnlichen Lebenserfahrung in Yalova. Dieses exquisite Anwesen um…
$306,337
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Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 3/4
$3,55M
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Penthouse 5 zimmer in Etimesgut, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 427 m²
Stockwerk 21
Neue Wohnungen in einem Megaprojekt in Ankara Etimesgut Die brandneuen Wohnungen befinden s…
$1,47M
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Wohnung 2 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 7/8
$1,73M
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Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Stockwerk 2/7
$3,00M
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Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/4
$2,03M
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Wohnung 2 zimmer in Pursaklar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Pursaklar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 15
Wohnungen zum Verkauf an der Protokol-Straße in Pursaklar, Ankara Ankara ist die Hauptstadt …
$78,658
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Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/3
$2,63M
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Wohnung 4 zimmer in Sincan, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sincan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 4
Brandneue Wohnungen in einem Boutique-Komplex in Sincan, Ankara Die türkische Hauptstadt Ank…
$115,095
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Wohnung 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 3/3
$2,91M
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Eigenschaftstypen in Zentralanatolien

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1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
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Immobilienangaben in Zentralanatolien, Türkei

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