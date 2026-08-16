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Wohnungen mit Swimmingpool in Zentralanatolien, Türkei

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24 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Halkapınar, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Halkapınar, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Entdecken Sie den Inbegriff des luxuriösen Wohnens mit diesen Meerblick-Wohnungen in einem r…
$284,273
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/12
We present you a new project under construction in the Mahmutlar area! The modern resident…
$271,814
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 1/4
Wir präsentieren Ihnen ein neues Projekt eines zuverlässigen Entwicklers. Neuer gemütlicher …
$64,741
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 4 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 3
$296,576
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/10
$242,162
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 52 m²
The complex is located in the suburbs of Mahmutlar, in a panoramic location on a hill, with …
$101,807
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/12
Wir präsentieren Ihnen ein neues einzigartiges Projekt eines zuverlässigen Entwicklers im Ze…
$295,536
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/5
$192,741
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Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$155,916
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Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$83,452
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/5
Wir präsentieren Ihnen ein neues Projekt des LCD im beliebten Feriengebiet Alanya - Mahmutla…
$128,494
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 9
Zu verkaufen sind Wohnungen in einem Komplex mit der reichen Infrastruktur des Stadtteils Ma…
$103,784
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/12
Wir freuen uns, Ihnen in Mahmutlar ein völlig neues Projekt des schicken Komplexes in der er…
$163,088
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/12
¡Zu Ihrer Aufmerksamkeit ein großartiges neues Projekt an der ersten Küste in der beliebtest…
$248,092
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/12
$117,621
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/9
$118,610
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/5
Button748
$98,347
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/12
$139,366
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 1/11
We want to present for you a new project located in the heart of Alanya Mahmutlar, with a ri…
$235,243
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Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/5
$207,567
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/5
$116,139
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/9
Wir freuen uns, & nbsp präsentieren zu können; Sie haben ein neues Investitionsprojekt in de…
$60,293
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Wohnung 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
$66,409
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Wohnung 2 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 11
$117,621
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Eigenschaftstypen in Zentralanatolien

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

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