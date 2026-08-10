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Wohnungen in Pursaklar, Türkei

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2 Zimmer
4
9 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Pursaklar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Pursaklar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 191 m²
Stockwerk 7/15
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Wohnung 2 zimmer in Pursaklar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Pursaklar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 15
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$80,903
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Wohnung 4 zimmer in Pursaklar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Pursaklar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
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$88,415
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TekceTekce
Wohnung 5 zimmer in Pursaklar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Pursaklar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 7/15
Geräumige und gemütliche Wohnungen mit Stadtblick in Pursaklar Ankara Pursaklar ist eine der…
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Penthouse 3 zimmer in Pursaklar, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Pursaklar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 15/15
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$115,575
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Wohnung 2 zimmer in Pursaklar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Pursaklar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 15
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$79,169
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Wohnung 3 zimmer in Pursaklar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Pursaklar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 15
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$104,628
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Wohnung 3 zimmer in Pursaklar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Pursaklar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
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$81,506
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Wohnung 3 zimmer in Pursaklar, Türkei
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Pursaklar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 15
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$105,173
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