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Wohnungen in Etimesgut, Türkei

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2 Zimmer
6
4 Zimmer
4
11 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Etimesgut, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Etagenzahl 22
Neue Wohnungen in einem stilvollen Projekt in Etimesgut, Ankara Etimesgut liegt im Westen vo…
$304,674
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Wohnung 2 zimmer in Etimesgut, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 18
Wohnungen in einem Projekt mit Freiluft-Einkaufszentrum-Konzept in Eryaman Die Hauptstadt An…
$125,854
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Penthouse 5 zimmer in Etimesgut, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 427 m²
Stockwerk 21
Neue Wohnungen in einem Megaprojekt in Ankara Etimesgut Die brandneuen Wohnungen befinden s…
$1,47M
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Wohnung 5 zimmer in Etimesgut, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 281 m²
Etagenzahl 21
Wohnungen in einem Mega-Compound Projekt in Ankara Etimesgut Die neu gebauten Wohnungen befi…
$597,808
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Wohnung 3 zimmer in Etimesgut, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 8
Zentrale Wohnungen zum Verkauf an der Mesa-Koru-Kreuzung in Ankara Ankara ist die Hauptstadt…
$199,654
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Wohnung 3 zimmer in Etimesgut, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 138 m²
Neue Wohnungen in einem Megaprojekt in Ankara Etimesgut Die brandneuen Wohnungen befinden s…
$333,526
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Wohnung 3 zimmer in Etimesgut, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 23
Wohnungen in einem prestigeträchtigen Komplex in der Nähe der Metro und des Einkaufszentrums…
$210,347
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Wohnung 5 zimmer in Etimesgut, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 267 m²
Neue Wohnungen in einem Megaprojekt in Ankara Etimesgut Die brandneuen Wohnungen befinden s…
$543,828
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Wohnung 3 zimmer in Etimesgut, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 18
Wohnungen in einem Projekt mit Freiluft-Einkaufszentrum-Konzept in Eryaman Die Hauptstadt An…
$199,654
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Wohnung 5 zimmer in Etimesgut, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
Etagenzahl 9
Luxuswohnungen zum Verkauf in einem Boutique-Gebäude in Bağlıca, Etimesgut, Ankara Brandneue…
$293,274
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Wohnung 3 zimmer in Etimesgut, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 310 m²
Etagenzahl 21
Wohnsiedlung – Ankara (city), Ankara, Türkei
$379,101
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