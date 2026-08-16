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Wohnungen in Altindag, Türkei

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3 Zimmer
3
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 6 zimmer in Altindag, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Altindag, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 15
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$261,423
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Wohnung 4 zimmer in Altindag, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Altindag, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 5
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$115,095
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Wohnung 4 zimmer in Altindag, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Altindag, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 9
Brandneue Wohnungen mit Talblick in Ankara Altındağ Altındağ ist einer der historischen Stad…
$119,144
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Wohnung 4 zimmer in Altindag, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Altindag, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 5
Moderne Wohnungen zum Verkauf in vorteilhafter Lage in Ankara Altındağ Neue Wohnungen befind…
$101,607
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