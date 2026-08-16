Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Zentralanatolien
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Zentralanatolien, Türkei

;
Ankara
5
Nevsehir
157
Avanos
121
Eskişehir
110
Zeig mehr
8 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 15
Luxuswohnungen mit Seeblick in einem Waldkonzept-Komplex in Ankara Oran Der Bezirk Çankaya i…
$418,739
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Etagenzahl 15
Luxuswohnungen mit Seeblick in einem Waldkonzept-Komplex in Ankara Oran Der Bezirk Çankaya i…
$318,103
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Stockwerk 8/15
Luxuswohnungen mit Seeblick in einem Waldkonzept-Komplex in Ankara Oran Der Bezirk Çankaya i…
$449,971
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Condo 5 zimmer in Yenimahalle, Türkei
Condo 5 zimmer
Yenimahalle, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/30
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Ovakent, Türkei
Wohnung
Ovakent, Türkei
Neues Projekt und nbsp; OT REMAX LOCA 武 ? BEGINNT ZU VERKAUFEN !!!Wohnungsplanung: ✅ 1 + 1 …
$94,984
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Ovakent, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ovakent, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
For sale fully furnished apartment 2 + 1 with an area of 90 sq.m with access to the garden. …
$109,684
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 5 zimmer in Ovakent, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ovakent, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Stockwerk 5/11
* 4 + 1* 150 m2 netto / 220 m2 brutto* 11-stöckiges Gebäude* Baualter 0* Nord-Südost- und No…
$157,155
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 10/30
AN APARTMENT WITH A SPECTACULAR VALLEY VIEW IS FOR SALE SINPAŞ MARINA SUITABLE FOR TURKISH…
$177,727
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Zentralanatolien

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Zentralanatolien, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen