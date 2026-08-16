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Wohnungen am See in Zentralanatolien, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Sincan, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Sincan, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
Etagenzahl 49
Wohnsiedlung – Ankara (city), Ankara, Türkei
$249,803
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Eigenschaftstypen in Zentralanatolien

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Zentralanatolien, Türkei

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