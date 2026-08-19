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Wohnungen in Cankaya, Türkei

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1 Zimmer
10
2 Zimmer
13
3 Zimmer
11
4 Zimmer
10
54 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 5/6
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Wohnung 5 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
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Wohnung in Cankaya, Türkei
Wohnung
Cankaya, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 6 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Etagenzahl 44
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cankaya, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Hauptstadt Marine
$53,065
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
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$166,788
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Etagenzahl 38
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$250,181
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
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Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Etagenzahl 15
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Wohnung 6 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 237 m²
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$708,847
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 44
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Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/5
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Wohnung in Cankaya, Türkei
Wohnung
Cankaya, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Hauptstadt Marine
$53,959
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cankaya, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Hauptstadt Marine
$131,263
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Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 22
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
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$237,441
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/40
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$306,935
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 15
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Wohnung 5 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 222 m²
Etagenzahl 48
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$662,517
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/5
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$114,666
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Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 30
Wohnungen zum Verkauf in einem Luxuskomplex in Ankara Çankaya Ankara ist die Hauptstadt und …
$507,312
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Wohnung 2 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 2
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$103,084
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Wohnung 5 zimmer in Cankaya, Türkei
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Cankaya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 213 m²
Etagenzahl 30
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$448,241
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Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 7/48
Bezugsfertige Wohnungen mit Stadt und Talblick in Ankara Die zum Verkauf stehenden Wohnungen…
$624,295
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 1–3 Schlafzimmern und überdachten Parkplätzen in Ankara Çankaya Als Hauptstadt…
$120,301
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Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
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Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Wohnungen in einer geschlossenen Wohnanlage mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Anka…
$343,999
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Wohnung 2 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 17
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$141,122
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Wohnung 2 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 15
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$145,939
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Wohnung 2 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 22
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$125,091
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Etagenzahl 38
Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt und das Tal in Çankaya Oran Çankaya, einer der pre…
$156,363
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cankaya, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Willkommen in einem außergewöhnlichen Wohnerlebnis in Antalya. Dieses exquisite Anwesen umfa…
$852,299
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