  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Odunpazarı
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Odunpazarı, Türkei

24 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/3
$2,02M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/3
$2,89M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Karagozler Mahallesi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Karagozler Mahallesi, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 2/3
$3,77M
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Wohnung in Odunpazarı, Türkei
Wohnung
Odunpazarı, Türkei
Fläche 210 m²
$3,71M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 5/5
$1,60M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/4
$1,85M
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 3/1
$1,91M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 4/5
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
$9,25M
Eine Anfrage stellen
AuraAura
Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Stockwerk 3/3
$6,61M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/3
$1,97M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 3/4
$5,38M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 2/5
$1,97M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/3
$2,09M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Stockwerk 4/8
$1,65M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Karagozler Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karagozler Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/3
$1,56M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/4
$2,75M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/6
$2,72M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 3/4
$3,54M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/3
$3,86M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 5/5
$2,41M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 1/4
$5,15M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/4
$7,11M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/4
$5,80M
Eine Anfrage stellen
