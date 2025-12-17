Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Tepebaşı
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Tepebaşı, Türkei

70 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/2
$1,41M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Stockwerk 1/3
$2,76M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/3
$3,35M
Eine Anfrage stellen
AtlantaAtlanta
Wohnung 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 4/5
$3,90M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/4
$1,62M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/3
$2,76M
Eine Anfrage stellen
AtlantaAtlanta
Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 2/3
$2,35M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/3
$2,94M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/2
$1,47M
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Wohnung 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/3
$3,27M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3/3
$998,753
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Stockwerk 2/4
$5,70M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Calkara Mahallesi, Türkei
Wohnung
Calkara Mahallesi, Türkei
Fläche 870 m²
$1,85M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/4
$2,06M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/3
$2,06M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 500 m²
Stockwerk 2/4
$1,47M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 3/3
$1,65M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Stockwerk 2/7
$2,94M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/3
$4,52M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Stockwerk 5/7
$3,41M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/4
$2,41M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 3/4
$3,00M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 3/3
$1,18M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/4
$2,00M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 3/4
$3,30M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 3/3
$3,63M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 m²
Stockwerk 3/3
$11,16M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/3
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
$8,81M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/3
$1,55M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen