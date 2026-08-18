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Wohnungen in Golbasi, Türkei

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5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Etagenzahl 3
2- und 3-Schlafzimmer-Investitionswohnungen in bester Lage in Ankara Gölbaşı Die Wohnungen b…
$135,515
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Wohnung 2 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 4
Brandneue Wohnungen in der Nähe des Sees in Ankara Gölbaşı Brandneue Wohnungen befinden sich…
$86,755
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Wohnung 4 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 4
Fläche 160 m²
$114,194
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Wohnung 2 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 2
Fläche 71 m²
$68,749
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Wohnung 3 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 3
Fläche 67 m²
"Soli Emerald"Завершение строительства: 30 июня 2023 годаКвартиры 2+1 в городском районе, в …
$129,342
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