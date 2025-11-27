Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Eskişehir
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Eskişehir, Türkei

Odunpazarı
28
Tepebaşı
27
56 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 3/4
$2,32M
Wohnung in Tepebaşı, Türkei
Wohnung
Tepebaşı, Türkei
Fläche 2 m²
$22,68M
Wohnung 2 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 3/3
$1,62M
Wohnung 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Stockwerk 3/5
$2,15M
Wohnung in Mahmudiye, Türkei
Wohnung
Mahmudiye, Türkei
Fläche 52 m²
$574,310
Wohnung 2 zimmer in Karagozler Mahallesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Karagozler Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/3
$1,57M
Wohnung 2 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/2
$1,39M
Wohnung 2 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 7/8
$1,73M
Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 7/7
$3,19M
Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 5/7
$2,03M
Wohnung 2 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/2
$1,45M
Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 3/4
$2,96M
Wohnung in Tepebaşı, Türkei
Wohnung
Tepebaşı, Türkei
Fläche 809 m²
$10,44M
Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/3
$2,73M
Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 6/7
$2,03M
Wohnung 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/3
$6,38M
Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 209 m²
Stockwerk 3/3
$6,61M
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 1/4
$5,16M
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 4/5
$1,51M
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 5/5
$2,41M
Wohnung 2 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/4
$1,86M
Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk 2/4
$7,14M
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/3
$2,03M
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/6
$2,73M
Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
$3,48M
Wohnung 4 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 3/4
$3,54M
Wohnung 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Stockwerk 5/7
$3,36M
Wohnung 3 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Stockwerk 4/8
$1,65M
Wohnung 3 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/4
$2,13M
Wohnung 4 zimmer in Tepebaşı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Tepebaşı, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/7
$6,38M
