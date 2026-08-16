Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Zentralanatolien
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Zentralanatolien, Türkei

;
Ankara
11
Nevsehir
17
Avanos
17
Kalecik
9
Penthouse Löschen
Alles löschen
28 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Etimesgut, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 427 m²
Stockwerk 21
Neue Wohnungen in einem Megaprojekt in Ankara Etimesgut Die brandneuen Wohnungen befinden s…
$1,47M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Pursaklar, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Pursaklar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 15/15
Wohnungen zum Verkauf an der Protokol-Straße in Pursaklar, Ankara Ankara ist die Hauptstadt …
$115,095
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Geräumiges Penthouse 2 + 1 mit Möbeln, befindet sich in der malerischen Ge…
$214,012
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse 4 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3
In der Standard-Zahlungsart; 40% Anzahlung und 6 Monate Raten sind verfügbar, aber wenn gewü…
$378,203
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Geräumige und voll möblierte Duplex mit einem 2+1 Layout und einer Gesamtf…
$230,346
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Gemütliche Apartments in der malerischen Gegend von Demirtas. Auf dem Ba…
$124,809
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Penthouse 4 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 2/2
Das Projekt wird auf einem 3,514m2 Grundstück in der Region Belek/Kadriye gebaut, bestehend …
$193,251
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 9/10
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem neuen Komplex in einem …
$309,347
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/4
Was Sie bekommen: Magnificent Penthouse mit 2+1 Layout im Zentrum von Mahmutlar Bezirk. Die …
$145,772
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/4
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Wohnungen und Gewerbeimmobilien in den Voro…
$168,289
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/6
Was Sie bekommen: Ein gemütlicher Komplex im Herzen des Stadtteils Mahmutlar. Auf dem Bau: …
$244,807
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Ein atemberaubendes zweistufiges Penthouse von 100 m2 auf der 6. und 7. Et…
$370,753
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/6
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Große Luxusprojekt in der Nähe des Meeres i…
$307,097
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/5
Was Sie bekommen: Einzigartiges Penthouse auf der ersten Linie mit atemberaubendem Panoramab…
$386,440
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 1
Was Sie erhalten: Eine Zwei-Level-Wohnung mit einem 3+1-Layout befindet sich im 11. Stock, d…
$237,458
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/14
Was Sie bekommen: Neue Wohnungen in der entwickelten Gegend von Mahmutlar. Auf dem Bau: Der…
$160,238
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 256 m²
Stockwerk 1/4
Was Sie bekommen: Sie erhalten eine geräumige und voll ausgestattete 3+2 Duplex-Wohnung mit …
$734,422
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/6
Was Sie bekommen: Ein gemütlicher Komplex mit Infrastruktur im Zentrum von Mahmutlar. Auf d…
$166,914
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/9
Was Sie bekommen: Geräumiges 3+1 Penthouse in Mahmutlar Residenz mit Infrastruktur. Bereich…
$520,216
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 4/5
Was Sie bekommen: Penthouse 3+1 mit einem großen Grünbereich in der entwickelten Gegend von …
$273,900
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/5
Zur Miete. Was Sie bekommen: Luxushaus auf der 11. und 12. Etage in Mahmutlar, Alanya, nur …
$370,236
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/6
Was Sie bekommen: Elite Zweigeschoss Penthouse 2+1, mit einer Fläche von 100 m2, befindet si…
$153,088
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Stockwerk 3
In der Standard-Zahlungsart; 40% Anzahlung und 6 Monate Raten sind verfügbar, aber wenn gewü…
$420,225
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/5
$207,567
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Stockwerk 1/2
Was Sie erhalten: Geräumiges 3+1 Penthouse mit einer Fläche von 155 m2, auf 9 und 10 Etagen.…
$348,770
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Stockwerk 3/6
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem neuen Komplex in Kargic…
$107,071
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Akarca Koyu, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Akarca Koyu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/4
Was Sie erhalten: Apartments mit verschiedenen Layouts in der renommiertesten Gegend von Oba…
$213,714
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Penthouse 2 zimmer
Mahmutlar Mahallesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/6
Was Sie bekommen: Ein neues Projekt in den Bergen des Stadtteils Mahmutlar. Auf dem Bau: De…
$99,036
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Zentralanatolien, Türkei

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen