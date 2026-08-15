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Wohnungen in Ankara, Türkei

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Kalecik
91
Cankaya
49
Etimesgut
11
Pursaklar
9
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194 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Wohnungen zum Verkauf in einem sozial gut ausgestatteten Projekt in Çankaya, Ankara Diese Wo…
$488,143
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Wohnung 2 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wohnungen zum Verkauf in einer gut gestalteten Wohnanlage in Ankara Mamak Mamak, einer der s…
$62,927
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Wohnung 1 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Wohnungen zum Verkauf in einer gut gestalteten Wohnanlage in Ankara Mamak Mamak, einer der s…
$42,188
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 1–3 Schlafzimmern und überdachten Parkplätzen in Ankara Çankaya Als Hauptstadt…
$103,528
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 1–3 Schlafzimmern und überdachten Parkplätzen in Ankara Çankaya Als Hauptstadt…
$120,301
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Wohnung 3 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Wohnungen zum Verkauf in einer gut gestalteten Wohnanlage in Ankara Mamak Mamak, einer der s…
$83,710
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Wohnungen zum Verkauf in einem sozial gut ausgestatteten Projekt in Çankaya, Ankara Diese Wo…
$237,852
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Wohnung 2 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 4
Brandneue Wohnungen in der Nähe des Sees in Ankara Gölbaşı Brandneue Wohnungen befinden sich…
$86,755
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Wohnung 3 zimmer in Pursaklar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Pursaklar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 15
Wohnungen zum Verkauf an der Protokol-Straße in Pursaklar, Ankara Ankara ist die Hauptstadt …
$104,493
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Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 5/6
Luxuriöse 3-Schlafzimmer-Wohnungen in Ankara mit Waldblick Die türkische Hauptstadt Ankara i…
$240,602
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Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 22
Neubauwohnungen mit Blick auf das Tal in Ankara Çankaya Diese Wohnungen mit Blick auf das Ta…
$314,633
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Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Wohnungen in einer geschlossenen Wohnanlage mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Anka…
$345,865
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Wohnung 5 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 17/40
Talblick-Wohnungen in einem Ökologischen Projekt in Çankaya Ankara Das umweltfreundliche Pro…
$573,742
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Wohnung 5 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 37
Bezugsfertige Wohnungen mit Stadtblick in Ankara Die Wohnungen befinden sich in einer sehr g…
$269,520
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Wohnung 2 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Etagenzahl 15
Luxuswohnungen mit Seeblick in einem Waldkonzept-Komplex in Ankara Oran Der Bezirk Çankaya i…
$318,103
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 44
Luxuriöse Wohnungen in einem Komplex mit Strandkonzept in Ankara Ankara, die Hauptstadt der …
$366,686
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Wohnung 2 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 2
Fläche 71 m²
$68,749
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 113 m²
Stockwerk 38/48
Bezugsfertige Wohnungen mit Stadt und Talblick in Ankara Die zum Verkauf stehenden Wohnungen…
$437,247
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Wohnung 2 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Etagenzahl 38
Bezugsfertige Wohnungen zum Verkauf in einem Luxus-Wohnprojekt in Ankara Çankaya Çankaya, ei…
$251,012
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Wohnung 4 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 4
Fläche 160 m²
$114,194
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Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen mit Terrassen in Dikmen Öveçler Ankara ist eine der am besten entwickelten und leb…
$190,376
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Wohnung 4 zimmer in Yenimahalle, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yenimahalle, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 154 m²
Stockwerk 3/13
$8,08M
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Wohnung 5 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Etagenzahl 25
Geräumige und helle Luxuswohnungen in Büyükesat, Çankaya, Ankara Die Wohnungen befinden sich…
$353,962
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Wohnung 2 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Waldblick in einem Komplex mit Fitnessstudio in Dikmen, Çankaya, Ankara Ankara…
$157,029
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Cankaya, Türkei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 272 m²
$208,237
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Wohnung 3 zimmer in Pursaklar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Pursaklar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 15
Wohnungen zum Verkauf an der Protokol-Straße in Pursaklar, Ankara Ankara ist die Hauptstadt …
$103,528
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Wohnung 3 zimmer in Yenimahalle, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yenimahalle, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Etagenzahl 15
Wohnungen in einer Wohnanlage in Batıkent, Yenimahalle, Ankara Ankara ist die Hauptstadt der…
$204,368
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Wohnung 3 zimmer in Etimesgut, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Etimesgut, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Etagenzahl 18
Wohnungen in einem Projekt mit Freiluft-Einkaufszentrum-Konzept in Eryaman Die Hauptstadt An…
$198,959
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 15
Luxuswohnungen mit Seeblick in einem Waldkonzept-Komplex in Ankara Oran Der Bezirk Çankaya i…
$418,739
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Etagenzahl 15
Brandneue Wohnungen mit Talblick in Oran, Çankaya Ankara Diese einzigartigen Wohnungen mit T…
$272,491
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