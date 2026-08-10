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Wohnungen in Sincan, Türkei

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3 Zimmer
3
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Sincan, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sincan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 4
Brandneue Wohnungen in einem Boutique-Komplex in Sincan, Ankara Die türkische Hauptstadt Ank…
$115,575
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Wohnung 3 zimmer in Sincan, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Sincan, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Etagenzahl 12
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$120,808
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Wohnung 2 zimmer in Sincan, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Sincan, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Etagenzahl 12
Wohnungen in einer Anlage mit Innenpool in Ankara Sincan Diese stilvollen Wohnungen befinden…
$89,168
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Sincan, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sincan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 119 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen zum Verkauf an der Istanbul-Straße in Sincan, Ankara Ankara, die Hauptstadt der Tü…
$115,575
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Wohnung 4 zimmer in Sincan, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sincan, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Stockwerk 4/5
Wohnungen zum Verkauf an der Istanbul-Straße in Sincan, Ankara Ankara, die Hauptstadt der Tü…
$137,284
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Wohnung 5 zimmer in Sincan, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Sincan, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Etagenzahl 8
Neue Wohnungen in einem prestigeträchtigen Projekt in Yenikent, Sincan Die Hauptstadt der Tü…
$157,626
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Wohnung 3 zimmer in Sincan, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Sincan, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
Etagenzahl 49
Wohnsiedlung – Ankara (city), Ankara, Türkei
$249,803
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