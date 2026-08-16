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Wohnungen am Meer in Zentralanatolien, Türkei

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Nevsehir
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Avanos
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7 immobilienobjekte total found
Wohnung in Ovakent, Türkei
Wohnung
Ovakent, Türkei
Neues Projekt und nbsp; OT REMAX LOCA 武 ? BEGINNT ZU VERKAUFEN !!!Wohnungsplanung: ✅ 1 + 1 …
$94,984
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Wohnung 3 zimmer in Ovakent, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ovakent, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 14/14
Apartment for sale 2 + 1Our apartment has views of the pool and the sea. For sale with furni…
$72,671
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Wohnung 3 zimmer in Ovakent, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ovakent, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
For sale fully furnished apartment 2 + 1 with an area of 90 sq.m with access to the garden. …
$109,684
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 3 zimmer in Ovakent, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ovakent, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Apartments for sale with a sea view and water park in Mersin   Apartments with a magnificent…
$84,583
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Wohnung 3 zimmer in Ovakent, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ovakent, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 15
Projekt   OT REMAX LOCA ➜ ? TESE.Layout 2 + 1 - 3 + 1 QUARTERS ⁇ 15 Stockwerke ✅ 2 + 1 AMER…
Preis auf Anfrage
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Zimmer 5 zimmer in Ovakent, Türkei
Zimmer 5 zimmer
Ovakent, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 277 m²
Wohnungen zum Verkauf in Istanbul - Tuzla Wir präsentieren Ihnen das schönste Projekt - VEMA…
$826,000
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 5 zimmer in Ovakent, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ovakent, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Stockwerk 2/12
$166,972
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Eigenschaftstypen in Zentralanatolien

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Zentralanatolien, Türkei

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