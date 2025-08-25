  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Wohnkomplex Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.

Wohnkomplex Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.

, Türkei
von
$415,000
BTC
4.9363424
ETH
258.7348092
USDT
410 304.0699198
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
11
ID: 27541
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1170
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 03.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Dieses Projekt befindet sich im Stadtteil Bagcilar, in der Nähe der U-Bahn-Station Yenimahalle, Einkaufszentren, Schulen, Universitäten und Krankenhäuser.

Der Komplex wird auf einem Grundstück von 49.000 m2 gebaut, von dem 65% grüner Raum ist, besteht aus 17 Blöcken, insgesamt 754 Wohnungen mit Layouts von 2 + 1 bis 4 + 1, mit einer Fläche von 122 m2 bis 208 m2, sowie 50 Gewerberäume.

Alle Wohnungen werden komplett fertig geliefert, die nach den höchsten Qualitätsstandards aus hochwertigen Materialien, Küchengeräten und voll ausgestatteten Badezimmern durchgeführt werden.

Abschlussdatum: August 2024.

Infrastruktur:

  • 2 halb-Olympische Schwimmbäder
  • Fitnessraum
  • Türkischer Hamam und Sauna
  • Kinderspielplatz
  • Park mit Erholungsgebieten
  • Sportplätze
  • Geschäfte und Restaurants
  • Parkplatz
  • Videoüberwachung 7/24

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
, Türkei
von
$415,000
