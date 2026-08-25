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Wohnungen in Ostanatolien, Türkei

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Igdir
121
Iğdır
121
Elazig
30
Karakoçan
16
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169 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Apartments mit verschiedenen Layouts in ein…
$139 095
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gulveren, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gulveren, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Willkommen in einem außergewöhnlichen Wohnerlebnis in Antalya. Dieses exquisite Anwesen umfa…
$174 497
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Wohnung 3 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/5
$4,65M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Apartments und Penthäuser im Komplex im Bau…
$163 019
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Wohnung in Gulveren, Türkei
Wohnung
Gulveren, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Die luxuriösen Wohnungen befinden sich in Kepez, Gulveren Nachbarschaft, Antalya, innerhalb …
$577 004
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Osmanaga, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Osmanaga, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 84 m²
Entdecken Sie das perfekte Studio zum Verkauf in der pulsierenden Region Osmanaga von Kadıko…
$347 910
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 2/9
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie bekommen: Wohnungen in einem neuen Komplex in der ent…
$215 876
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Wohnung 2 zimmer in Demirtas, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Demirtas, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5
Was Sie bekommen: Geräumige und helle Wohnung 1+1 mit einer Fläche von 50 m2 in einem neuen …
$69 713
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Wohnung 3 zimmer in Demirtas, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Demirtas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 3
Was Sie bekommen: voll möblierte Wohnung 2 + 1 mit einer Fläche von 85 m2 im 3. Stock, Meerb…
$112 351
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Wohnung 4 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 3/7
$7,56M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Osmanaga, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Osmanaga, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 84 m²
Entdecken Sie die idealen Studio-Wohnungen zum Verkauf im lebhaften Stadtteil Osmanaga in Ka…
$347 910
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Wohnung 2 zimmer in Erzincan, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erzincan, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 3/4
$2,33M
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Wohnung 2 zimmer in Erzincan, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erzincan, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
$2,30M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gulveren, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gulveren, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Willkommen in einem außergewöhnlichen Wohnerlebnis in Antalya. Dieses exquisite Anwesen umfa…
$269 040
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Wohnung 2 zimmer in Erzincan, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erzincan, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/3
$3,20M
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Wohnung 3 zimmer in Demirtas, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Demirtas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 3/8
Was Sie bekommen: Dies ist eine helle und voll vorbereitete Wohnung mit Möbeln und moderner …
$102 352
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Wohnung 2 zimmer in Demirtas, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Demirtas, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 6/8
Was Sie bekommen: Sie werden der Besitzer einer stilvollen und modernen Wohnung in einem neu…
$67 061
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Wohnung 4 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 4/5
$6,45M
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Wohnung in Yesilbayir, Türkei
Wohnung
Yesilbayir, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Entdecken Sie den Inbegriff des modernen Wohnens mit den intelligenten Apartments im renommi…
$686 480
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Osmanaga, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Osmanaga, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 84 m²
Entdecken Sie die idealen Studio-Appartements zum Verkauf in der pulsierenden Viertel Osmana…
$347 910
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gulveren, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gulveren, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Willkommen in einem außergewöhnlichen Wohnerlebnis in Antalya. Dieses exquisite Anwesen umfa…
$331 214
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Wohnung 2 zimmer in Demirtas, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Demirtas, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 4
What you get: This apartment is not just housing, but your personal oasis for relaxation and…
$65 286
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gulveren, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gulveren, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Willkommen in einem außergewöhnlichen Wohnerlebnis in Antalya. Dieses exquisite Anwesen umfa…
$616 557
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Wohnung 3 zimmer in Erzincan, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Erzincan, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
$4,28M
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Wohnung 4 zimmer in İpekyolu, Türkei
Wohnung 4 zimmer
İpekyolu, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/8
$6,39M
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Wohnung 2 zimmer in Demirtas, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Demirtas, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5
Was Sie erhalten: Moderne Wohnungsplanung 1 + 1, mit einer Fläche von 50 m2, befindet sich i…
$61 073
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Wohnung 4 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 161 m²
Stockwerk 4/7
$8,72M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Osmanaga, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Osmanaga, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 84 m²
350 Meter von der U-Bahn-Station und der berühmten Statue des Bull in Kadyköy, 500 Meter von…
$347 910
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 2/5
Zur Miete. Für Investitionen Was Sie erhalten: Premium-Class-Investitionsprojekt im entwic…
$146 884
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Wohnung in Edremit, Türkei
Wohnung
Edremit, Türkei
Fläche 2 m²
$13,66M
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Eigenschaftstypen in Ostanatolien

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Ostanatolien, Türkei

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