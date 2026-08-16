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Wohnungen in Schwarzmeerregion, Türkei

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Artvin
69
Trabzon
61
Corum
48
Şavşat
43
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230 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2
$91,598
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Wohnung 2 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen zum Verkauf mit Ratenzahlungsplänen in Trabzon Ortahisar Die zum Verkauf stehenden…
$76,923
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Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 9
Familienfreundliche Wohnungen in einem Komplex in Yalıncak, Trabzon Die Wohnungen befinden s…
$119,980
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 Schlafzimmer in İyidere, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
İyidere, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
In ancient times, Fethiye was known as Telmessos, "land of fires". Of course, the brightest …
$286,454
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Wohnung 3 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: eine geräumige Wohnung für ein komfortables Leben, nur 200 Meter zum Meer,…
$161,849
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Wohnung 2 zimmer in Konakli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konakli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
Was Sie bekommen: Sie werden Eigentümer einer gemütlichen Wohnung 1+1 mit einer Fläche von 4…
$66,259
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Etagenzahl 11
Meerblick-Wohnungen mit Moderner Architektur in Ortahisar Yalıncak Diese eleganten und moder…
$104,685
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Wohnung 2 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3
$144,096
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Cankaya, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Willkommen in einem außergewöhnlichen Wohnerlebnis in Antalya. Dieses exquisite Anwesen umfa…
$852,299
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Yenigun, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Yenigun, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
26 stilvolle Ein-Zimmer und 6 luxuriöse Zwei-Zimmer-Duplexes. Das Gebäude befindet sich auf …
$87,438
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Wohnung 2 zimmer in Talisman, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Talisman, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/5
Aina Garden Residential Complex — Alanya, Bezirk ObaKomplex Typ: 4 BlöckeBoden: 5Anzahl der …
Preis auf Anfrage
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Wohnung in Altintas, Türkei
Wohnung
Altintas, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Erleben Sie Luxusleben in den außergewöhnlich gut gestalteten Apartments im renommierten Inv…
$160,313
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Denizkoy, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Denizkoy, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Diese neu gebauten Apartments befinden sich in einem charmanten Boutique-Komplex in Mersin T…
$88,810
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Cesmeli, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Cesmeli, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Diese stilvollen Wohnungen zum Verkauf in Mersin, im begehrten Çesmeli Bereich von Erdemli, …
$86,085
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Wohnung 2 zimmer in Ilica, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ilica, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/9
$145,328
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Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in Trabzon Ortahisar Die Wohnungen in Trabzon be…
$157,029
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Wohnung in Cankaya, Türkei
Wohnung
Cankaya, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Die neuen Wohnungen befinden sich in Çankaya, Antalyas neues beliebtes Wohnzentrum. Die Regi…
$819,586
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Wohnung 6 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 332 m²
Stilvolle Wohnungen in Luxuskomplex in Meeresnähe in Trabzon Yomra Die Wohnungen befinden si…
$600,347
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Wohnung 3 zimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2
Was Sie erhalten: Geräumiges Appartement-Layout 2 + 1 mit einer Gesamtfläche von 120 m2 mit …
$215,311
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Wohnung in Denizkoy, Türkei
Wohnung
Denizkoy, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
In Tece, einem begehrten Gebiet im Stadtteil Mezitli von Mersin, bieten diese Investment-Apa…
$50,303
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Wohnung 4 zimmer in Beşikdüzü, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Beşikdüzü, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 7
3+1 Wohnungen in der Nähe des Aquaparks mit Großzügigen Nutzflächen in Beşikdüzü Die Wohnung…
$95,256
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Wohnung 1 zimmer in Schwarzmeerregion, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Schwarzmeerregion, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/11
KOÇAHASANLI Wohnprojekt📍 Standort: Koçahasanlı🗓 Baubeginn: 31.04.2023🏢 Typ der Ferienwohnung…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 zimmer in İlkadım, Türkei
Wohnung 4 zimmer
İlkadım, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/5
$1,83M
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Wohnung 3 zimmer in Atakum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Atakum, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/5
$3,17M
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Wohnung 4 zimmer in Araklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Araklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/6
Geräumige Wohnung 500 M Entfernung vom Meer in Trabzon Araklı Die Wohnung befindet sich im S…
$112,557
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Wohnung 3 zimmer in Düzce, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Düzce, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 3/3
$3,43M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Obakoy, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Obakoy, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Wenn Sie Wohnungen zum Verkauf in Oba Alanya suchen, bietet diese Boutique-Residenz eine ide…
$198,472
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Wohnung 4 zimmer in Düzce, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Düzce, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
$3,60M
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Wohnung in Sinirci, Türkei
Wohnung
Sinirci, Türkei
Fläche 5 m²
$17,44M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Yenigun, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Yenigun, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Entdecken Sie unser neuestes Projekt in Antalya Muratpasa Yenigun, mit kommerziellen Erdgesc…
$87,438
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Eigenschaftstypen in Schwarzmeerregion

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mit Garten
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