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Wohnungen in Muratpasa, Türkei

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penthäuser
305
mehrstöckige wohnungen
3
1 Zimmer
534
2 Zimmer
658
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1 812 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wohnungen mit Berg und Stadtblick in einem stilvollen Komplex aus zwei Wohnblöcken mit umfan…
$137,223
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Etagenzahl 5
Bezugsfertige Wohnungen in einer Anlage mit Gemeinschaftseinrichtungen in Laufnähe zum Stran…
$541,404
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
2+1 im Zentrum von Antalya - eine separate Küche, 86 m2, in der Nähe von MarkAntalyaWohnung …
$78,331
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 5
Bezugsfertige Wohnungen in einer Anlage mit Gemeinschaftseinrichtungen in Laufnähe zum Stran…
$183,156
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Sozialzonen:- Freibad- Spielplatz- Grillplatz- Fitness-, Basketball- und Volleyballplätze- S…
$122,325
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Wohnung 1 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
$581,151
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Schlüsselfertige Wohnungen in Alanya Mahmutlar in einem Komplex mit vier Blöcken und allen A…
$212,136
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Eden Terrasse
$181,168
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Komfortable und qualitativ hochwertige Wohnungen mit Meerblick in Alanya Payallar Payallar, …
$118,786
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 53 m²
Diamond Residence
$179,730
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Wohnung 1 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Ein friedliches Leben erwartet Sie und Ihre Familie in einer der schönsten Orte in Istanbul,…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 137 m²
In unserem Topkapı-Projekt stehen Konzepte wie Innengarten, Hof und Leben an der Spitze. Arc…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Wohnungen zum Verkauf 800 Meter vom Strand entfernt in Alanya Kestel Alanya, als eines der f…
$374,938
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Wohnung 1 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5
$156,665
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Wohnung 1 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Fläche 390 m²
Hillside Planet verspricht Ihnen ein friedliches Leben in der Hurma-Nachbarschaft in Konyaal…
$2,29M
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Immobilien zum Verkauf in einer Anlage im Konzept eines Fünf-Sterne-Hotels in Alanya Demirta…
$264,186
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 5
Stilvolle Wohnungen in einem Hotelkonzept-Projekt in Alanya Oba Die stilvollen Wohnungen lie…
$302,314
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 Schlafzimmer
Muratpasa, Türkei
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Freesia Residence
$226,112
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Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Schicke Designgewohnungen in einer Anlage 400 m von der Küste in Alanya Antalya Alanya liegt…
$635,979
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Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Geräumige Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit umfassenden Annehmlichkeiten in Alany…
$432,619
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Wohnung 1 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 4
Fläche 144 m²
Der Glanz Istanbuls ist in diesen Häusern versteckt, die mit Liebe gebaut wurden!Ein sichere…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Das Aqua Kavakli-Projekt, eines der beliebtesten Wohnprojekte in Istanbul, bietet ein Konzep…
Preis auf Anfrage
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Stockwerk 4/4
Wohnungen in einem Komplex mit sozialen Einrichtungen in Strandnähe in Kestel Alanya Mit den…
$389,282
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Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Brandneue Wohnungen in Meeresnähe in Alanya Zentrum Die brandneuen Wohnungen die zum Verkauf…
$350,012
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Wohnung 1 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
$296,905
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Neue Wohnungen in zentraler Lage am Meer in Alanya Avsallar ist dank seiner unberührten Natu…
$290,043
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Penthouse 5 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Apartments mit Meer- und Stadtblick in Alanya Türkei. Die Apartments in Büyükhasbahçe, Alany…
$626,183
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 12
Wohnungen mit Meerblick in einem Fünf-Sterne-Hotel-Konzept-Komplex in Alanya Mahmutlar Mahmu…
$245,816
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Wohnungen mit Stadtblick zum Verkauf in einem Komplex mit einem einzigen Block und Aktivität…
$175,321
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