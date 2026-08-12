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28 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in İpekyolu, Türkei
Wohnung 4 zimmer
İpekyolu, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/8
$6,39M
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Wohnung 3 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Stockwerk 6/7
$5,23M
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Wohnung 4 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 3/7
$7,56M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/5
$4,65M
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Wohnung 4 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 5
MODERNE WOHNANLAGE IN DIDIM STRANDNAH, ZENTRAL MEERBLICK Deutscher Makler §34c Zulassung …
$312,101
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Wohnung 5 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Stockwerk 7/6
$9,88M
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Wohnung 2 zimmer in Filyos, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Filyos, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/6
$3,86M
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Wohnung 4 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 161 m²
Stockwerk 4/7
$8,72M
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Wohnung 4 zimmer in Edremit, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Edremit, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk 4/5
$6,45M
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Wohnung 4 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 206 m²
Etagenzahl 18
Wohnsiedlung – Beylikdüzü, Istanbul, Türkei
$479,669
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Wohnung 4 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
Etagenzahl 15
Wohnsiedlung – Bahçeşehir, Istanbul, Türkei
$438,332
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Wohnung 4 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
Etagenzahl 15
Wohnsiedlung – Fatih, Istanbul, Türkei
$517,640
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Wohnung 5 zimmer in Kasikci Mahallesi, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kasikci Mahallesi, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 184 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Kocaeli, Türkei
$816,443
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Wohnung 4 zimmer in Kucukcekmece, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kucukcekmece, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Etagenzahl 9
Wohnsiedlung – Küçükçekmece, Istanbul, Türkei
$364,848
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Wohnung 3 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Ons kantoor Avrupakkent A.Ş Wat ons onderscheidt als eigenaren van het land, is dat onze …
$205,000
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Wohnung 1 zimmer in Avcilar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Avcilar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 172 m²
Stockwerk 2
Your Dream Home Awaits: Bizim Evler    Ready to move  you can obtain Turkish citi…
$359,652
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Wohnung 4 zimmer in Basaksehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Basaksehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Etagenzahl 10
Wohnsiedlung – Başakşehir, Istanbul, Türkei
$439,520
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Wohnung 2 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Ons kantoor Avrupakkent A.Ş Wat ons onderscheidt als eigenaren van het land, is dat onze …
$150,000
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Wohnung 6 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 476 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Büyükçekmece, Istanbul, Türkei
$1,73M
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Wohnung 3 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 7
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 OVERHEIDSGARANTIE LOCATIE ▪Beylikdüzü - gürpınar 꼡PROJECTINFO…
$180,000
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Wohnung 4 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 5
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 OVERHEIDSGARANTIE LOCATIE ▪Beylikdüzü - gürpınar 꼡PROJECTINFO…
$190,000
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Wohnung 3 zimmer in Ümraniye, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ümraniye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 109 m²
Etagenzahl 43
Wohnsiedlung – Ümraniye, Istanbul, Türkei
$626,874
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Wohnung 2 zimmer in Bahcelievler, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Bahcelievler, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 161 m²
Etagenzahl 8
Wohnsiedlung – Bahçelievler, Istanbul, Türkei
$420,957
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Wohnung 1 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 15/23
This project is located in one of the most prestigious areas of Istanbul, Buyukcekmece area …
$155,000
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Wohnung 3 zimmer in Bodrum, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Bodrum, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Eskiçeşme, Bodrum, Mugla, Türkei
$189,332
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Wohnung 3 zimmer in Sincan, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Sincan, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
Etagenzahl 49
Wohnsiedlung – Ankara (city), Ankara, Türkei
$249,803
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Wohnung 4 zimmer in Buyukcekmece, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Buyukcekmece, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 235 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Beylikdüzü, Istanbul, Türkei
$410,872
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Wohnung 5 zimmer in Kuyucak Mevkii, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kuyucak Mevkii, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Milas, Mugla, Türkei
$996,445
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