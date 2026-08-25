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Wohnungen in Gazipasa, Türkei

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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 9/10
$241 571
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Penthouse 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
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Gazipasa, Türkei
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Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Etagenzahl 10
$131 766
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 8/10
$175 688
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Wohnung 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Meerblick Wohnung Gazipaşa kaufen – Exklusives Zuhause an der türkischen Riviera Sie möchten…
$201 914
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 7/10
$172 220
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 5/10
$169 909
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/10
$151 415
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 4
PreislisteFerienwohnung, 1+1Floor: 1, 41m2, 45.000 €In der lebhaften Gegend von Cumhuriyet i…
$51 781
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 8/10
$183 779
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/5
Lage im Zentrum von Gazipaşa Hochwertige Bauweise Cumhuriyet / Pazarcı / Gazipaşa / Antaly…
$78 658
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3
$69 963
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 3/10
$156 039
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 3/10
$156 039
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 2/10
$158 350
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Etagenzahl 10
$132 922
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 7
Was Sie erhalten: Moderne 1+1 Wohnung mit einer Fläche von 64,5 m2, befindet sich im 7. Stoc…
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
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Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3
Was Sie erhalten: Hell eingerichtete Wohnungsplanung 1+1 mit einer Gesamtfläche von 50 m2 in…
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 4/9
Wohnung im Gaziapasa Dream Home – nur 700 m vom Strand Red Cliff entfernt   Gemütliche…
$111 405
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Wohnung 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Wohnungen in einem Komplex mit sozialen Aktivitäten in Gazipaşa Antalya Stilvolle Wohnungen …
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 5
Bezugsfertige Wohnungen in einem Komplex mit Pool in Gazipaşa Antalya Gazipaşa ist eine Küst…
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Wohnung 3 zimmer in Gazipasa, Türkei
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Gazipasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
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Stockwerk 5/5
In Gazipaşa-Pazarcı, an der Flussstraße und in Meeresnähe Hochwertige Wohnanlage mit vollst…
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/10
$150 262
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Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 8/10
$175 688
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/5
Zur Miete. Was Sie bekommen: Apartments 1+1 in einem neuen Komplex in einer ruhigen Gegend …
$88 498
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
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Etagenzahl 10
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Wohnung 1 zimmer in Gazipasa, Türkei
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Gazipasa, Türkei
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Fläche 43 m²
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$183 779
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen in der Nähe des Meeres in einem Komplex mit Annehmlichkeiten in Antalya Gazipaşa …
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Wohnung 4 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/10
Traumhafte Lage in Gazipaşa Pazarcı Großzügige 3+1-Zimmer-Wohnung Bewohnungsgenehmigung mö…
$194 991
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Wohnung 1 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/10
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