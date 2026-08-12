Wohnungen mit Bergblick kaufen in Türkei

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Istanbul
665
Antalya
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Izmir
13
Alanya
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Wohnung 3 zimmer in Fethiye, Türkei
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Wohnung 3 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/4
In der Antike war Fethiye als Telmessos, das „Land der Lichter“, bekannt. Zweifellos ist die…
$286,170
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INEST HOMES
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Studio 1 Schlafzimmer in Temapasa Sokagi, Türkei
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Studio 1 Schlafzimmer
Temapasa Sokagi, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 13/34
Komplett eingerichtetes Studio-Apartment mit Balkon im 13. Stock - Helis Mehr Residenz, Kart…
$111,950
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Doga Kececioglu
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wohnungen mit Berg und Stadtblick in einem stilvollen Komplex aus zwei Wohnblöcken mit umfan…
$137,223
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Wohnung 3 zimmer in Osmangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Osmangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 10/13
2-Schlafzimmer-Wohnung zum Verkauf in einer Wohnanlage mit Parkplätzen in Osmangazi, Bursa D…
$105,173
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 7
Wohnung mit Berg- und Meerblick in einer aus drei Blöcken bestehenden Wohnanlage in Alanya A…
$147,601
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Wohnung 2 zimmer in Yalova Merkez, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Yalova Merkez, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 3
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in einer Wohnanlage mit Parkplatz in Yalova Yalova ist eine d…
$74,473
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Wohnung 2 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/5
Raum, Gemütlichkeit und Lebensbereitschaft - Wohnung 1 + 1 in Sarysu, Antalya65 m2, mit Möbe…
$119,544
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INEST HOMES
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen mit Investitionspotential in Strandnähe in Mahmutlar Alanya Alanya ist ein beliebt…
$112,379
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Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Komfortable und qualitativ hochwertige Wohnungen mit Meerblick in Alanya Payallar Payallar, …
$295,726
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Wohnung 4 zimmer in Kepez, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kepez, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Berg- und Meerblick in der Nähe des Antalya Stadtkrankenhauses in Antalya Kepe…
$282,883
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1
Avsallar, an der atemberaubenden Mittelmeerküste gelegen, ist ein lebendiges Viertel von Ala…
$72,031
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Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Wohnungen zum Verkauf in Alanya mit Blick auf die Stadt und das Meer Die Region Kale zeichne…
$989,295
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Wohnung 2 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Etagenzahl 6
Ratenzahlungswohnungen in einem Komplex in Altıntaş, Antalya Die Wohnungen befinden sich im …
$120,081
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Wohnungen mit Meerblick in einer Anlage 800 m vom Meer entfernt in Alanya Avsallar Avsallar,…
$115,714
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Penthouse 5 zimmer in Konyaalti, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit separater Küche und Gemeinschaftspool in Konyaaltı, Antalya Das Viertel Hurma …
$399,500
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen in einem Komplex mit Haustierpark und Obstbäumen in Demirtaş Demirtaş ist eine bes…
$121,545
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 9
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit reichen sozialen Einrichtungen in Alanya Demirt…
$205,509
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Penthouse 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Modern gestaltete Wohnungen in zentraler Lage in Hisarönü, Fethiye Fethiye liegt in Muğla un…
$331,377
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Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wohnungen in einem Projekt in Meeresnähe im Zentrum von Alanya Alanya ist eine der beliebtes…
$259,183
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Wohnung 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Wohnungen mit Stadtblick in einer Anlage mit umfangreicher Ausstattung in Alanya Oba Oba, ei…
$287,981
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Wohnung 4 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/5
Wohnungen mit Meerblick in einer sicheren Anlage mit Pool in Kuşadası Aydın Die Wohnungen mi…
$334,841
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Wohnung 3 zimmer in Kartal, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Kartal, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 114 m²
Etagenzahl 24
Wohnungen mit Meer- und Inselblick in einem Komplex 200 m von der Küste in Kartal entfernt K…
$564,611
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Wohnung 2 zimmer in Kuşadası, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kuşadası, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/3
Wohnungen mit Meerblick in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Kuşadası, Türkei Diese s…
$123,586
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Penthouse 6 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 6 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Etagenzahl 4
Investitionswohnungen mit Schloss- und Meerblick in Alanya Alanya ist eine der wichtigsten T…
$921,539
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Wohnung 3 zimmer in Konyaalti, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konyaalti, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/4
Wohnungen mit Bergblick in Strandnähe in einer gesicherten Wohnanlage mit Pool in Antalya Di…
$286,170
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Wohnung 1 000 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 1 000 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 1000
Schlafräume 1000
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/5
Für Investitionen Was Sie bekommen: Apartments in einem neuen Komplex in einem ruhigen Teil…
$156,700
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Penthouse 3 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Stockwerk 8/8
Wohnungen mit Meer- und Poolblick in einem Hotelkonzeptkomplex in der Nähe des Flughafens in…
$268,084
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Wohnung 2 zimmer in Gazipasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Gazipasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/5
Gazipaşa Pazarcı, mit Blick auf den Tropenpark 1+1- und 3+1-Maisonette-Wohnungen in einer h…
$90,147
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Immobilienagentur
gazivisor / Immobilien & Investitionen
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Wohnung 4 zimmer in Nilufer, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Stockwerk 1/4
Wohnungen in einem Wohnkomplex mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Kayapa, Bursa Kay…
$136,246
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Wohnung 2 zimmer in Hasanbaba caddesi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Hasanbaba caddesi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/4
Brandneue Wohnung im Cennet Yalova-Komplex mit Annehmlichkeiten in Çınarcık Yalova, eine der…
$60,618
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Eigenschaftstypen in Türkei

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1 Zimmer
2 Zimmer
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