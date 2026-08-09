Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Didim
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Didim, Türkei

;
wohnungen
9
häuser
4
13 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 5
MODERNE WOHNANLAGE IN DIDIM STRANDNAH, ZENTRAL MEERBLICK Deutscher Makler §34c Zulassung …
$312,101
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ISB Global Immobilien
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Ferienhaus 3 zimmer in Didim, Türkei
Ferienhaus 3 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 4 000 m²
Etagenzahl 5
LUXUSWOHNUNGEN IN DIDIM STRANDNÄHE UND MEERBLICK EXKLUSIVER WOHNKOMPLEX MODERNES DESIGN P…
$266,095
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ISB Global Immobilien
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Wohnung in Didim, Türkei
Wohnung
Didim, Türkei
Fläche 307 m²
$1,45M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung in Akbuk, Türkei
Wohnung
Akbuk, Türkei
Fläche 248 m²
$3,02M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Didim, Türkei
Haus 3 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 5
Ein modernes und luxuriöses Wohnprojekt in Altınkum, Didim Türkei  Makler Provision frei …
$218,789
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ISB Global Immobilien
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 4 zimmer in Didim, Türkei
Haus 4 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 5 000 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöser und moderner Komplex Doppelhaus Villa  Bieten Sie Ihnen die Möglichkeit am Poo…
$384,360
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
ISB Global Immobilien
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Doppelhaus 4 zimmer in Didim, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 2/3
$7,53M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/4
$8,02M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 3/3
$6,60M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Das Projekt von Wohnungen und Villen befindet sich in der malerischen Akbuk | Didim Bay an d…
$152,893
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Das Projekt von Wohnungen und Villen befindet sich in der malerischen Akbuk | Didim Bay an d…
$197,980
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Der Komplex befindet sich in der Stadt Didim, 200 Meter vom Strand Altinkum, in der Nähe all…
$169,881
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Didim, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Didim, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Der Komplex befindet sich in der Stadt Didim, 200 Meter vom Strand Altinkum, in der Nähe all…
$203,637
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen