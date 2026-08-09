Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Konak
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Konak, Türkei

;
wohnungen
41
häuser
5
46 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Konak, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Konak, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Tauchen Sie ein in die Fusion von Gesundheit, Luxus und Komfort mit diesem bahnbrechenden Pr…
$692,318
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Konak, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Konak, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
In der üppigen, grünen Gegend von Sarıyer, einem der umweltfreundlichsten Viertel von Istanb…
$675,886
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 2/4
$4,88M
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/8
Wohnungen in Küstennähe in einem sicheren Gebäude in Konak, İzmir Konak ist in Bezug auf Kul…
$388,452
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 337 m²
Stockwerk 1/38
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in der Nähe von sozialen Einrichtungen und Metro in…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Konak, Türkei
Wohnung
Konak, Türkei
Investitionsprojekt von 4★ Hotel verwaltet von Wyndham in IzmirEinzigartige Gelegenheit zum …
$35,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hotel Invest
Sprachen
English, Русский, Français
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 16/46
Wohnungen mit Meer und Stadtblick in der Nähe der U-Bahn in Izmir Konak Konak ist eine wicht…
$763,030
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Stockwerk 5/8
Wohnungen in einer Anlage in Laufnähe zu allen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in İzmi…
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 12/34
Wohnung mit Meerblick und Gemeinschaftspool in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak ist …
$199,945
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Stockwerk 2/8
Wohnungen in einer Anlage in Laufnähe zu allen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in İzmi…
$549,151
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 8/10
Brandneue, geräumige Wohnungen mit Meerblick in İzmir Alsancak Die Wohnungen am Meer befinde…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Stockwerk 4/38
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in der Nähe von sozialen Einrichtungen und Metro in…
$824,017
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Stockwerk 6/8
Wohnungen in einer Anlage in Laufnähe zu allen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in İzmi…
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 2/27
Elegante Wohnungen in einem Projekt mit Sicherheit in İzmir Konak Konak ist ein Finanzzentru…
$241,616
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Stockwerk 8/46
Wohnungen mit Meer und Stadtblick in der Nähe der U-Bahn in Izmir Konak Konak ist eine wicht…
$746,845
Eine Anfrage stellen
Penthouse 5 zimmer in Konak, Türkei
Penthouse 5 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 276 m²
Stockwerk 45/46
Wohnungen mit Meer und Stadtblick in der Nähe der U-Bahn in Izmir Konak Konak ist eine wicht…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Stockwerk 2/38
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in der Nähe von sozialen Einrichtungen und Metro in…
$987,891
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Konak, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 8/8
Wohnungen in Küstennähe in einem sicheren Gebäude in Konak, İzmir Konak ist in Bezug auf Kul…
$830,085
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 7/9
Brandneue Wohnung mit Balkon in Meeresnähe in İzmir Alsancak Die neu gebaute Wohnung befinde…
$399,890
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 185 m²
Stockwerk 7/8
$552,825
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Stockwerk 4/38
Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex in der Nähe von sozialen Einrichtungen und Metro in…
$639,223
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 12/34
Wohnung in der Nähe der U-Bahn in einer Wohnanlage mit Meerblick in İzmir Konak Konak ist ei…
$210,347
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 4/8
Wohnungen in einer Anlage in Laufnähe zu allen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in İzmi…
$1,12M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 23/34
Wohnungen mit Meerblick in einem Projekt in der Nähe der U-Bahn in İzmir Konak Konak ist ein…
$199,945
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 3/8
Wohnungen in Küstennähe in einem sicheren Gebäude in Konak, İzmir Konak ist in Bezug auf Kul…
$560,712
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 2/27
Elegante Wohnungen in einem Projekt mit Sicherheit in İzmir Konak Konak ist ein Finanzzentru…
$340,946
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Konak, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 8/8
Wohnungen in Küstennähe in einem sicheren Gebäude in Konak, İzmir Konak ist in Bezug auf Kul…
$682,103
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Stockwerk 4/27
Elegante Wohnungen in einem Projekt mit Sicherheit in İzmir Konak Konak ist ein Finanzzentru…
$673,802
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 5 zimmer in Konak, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Stockwerk 8/10
Wohnung in einem neu erbauten familienfreundlichen Gebäude in İzmir Alsancak Die speziell ge…
$927,198
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Konak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Konak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 5/8
Wohnungen in einer Anlage in Laufnähe zu allen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in İzmi…
$752,626
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen